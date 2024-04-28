Аналитики Института изучения войны сообщают, что российские войска все еще страдают широко распространенными тактическими неудачами и украинские силы смогут этим воспользоваться.
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Украина получит помощь
В то же время, российское военное командование продолжает работу над внесением адаптивных изменений на тактическом уровне. Россияне существенно изменили тактические авиационные операции в Украине благодаря массовому использованию планерных бомб, что позволяет самолетам безопаснее наносить удары с глубокого тыла.
Украина сможет нейтрализовать множество материальных ограничений, с которыми она сейчас сталкивается, в ближайшие недели, и в ближайшие месяцы будет принимать меры, чтобы решить проблемы с живой силой. Россия будет продолжать искать свои преимущества, поскольку украинские возможности улучшатся,
– говорится в отчете.
Прибытие американской помощи на фронт позволит ВСУ решить текущие проблемы. В настоящее время оккупанты частично полагаются на свое количественное преимущество в технике и живой силе, чтобы оказывать постоянное давление на украинские войска. Аналитики добавляют, что российская армия терпит потери, которых Силы обороны не смогли бы выдержать.
Украина, вероятнее всего, стабилизирует линию фронта в ближайшие месяцы и сможет начать ограниченные контрнаступательные операции в конце 2024 или начале 2025 года,
– сообщают в ISW.
Враг не прорвет оборону на фронте
- Аналитики ISW также сообщали, что российские войска имеют возможности достичь значительных тактических достижений в районе Авдеевки и преследовать важную цель с захватом Часового Яра. Но, вероятно, ни одна из этих попыток не перерастет в оперативно значимом проникновении в ближайшей перспективе.
- Ранее украинские силы уже сдерживали российские операции, поэтому маловероятно, что российские войска этим летом проведут операцию, которая будет значительно масштабнее и интенсивнее, чем их предыдущее наступление.
- Российские военные сталкиваются с ограничениями количества современной и эффективной техники, которую они могут развернуть в Украине, а всеобщая боеспособность российских соединений и подразделений продолжает снижаться.
- Российская сосредоточенность на количестве, независимо от качества, поддержала тактические достижения России, особенно учитывая, что задержки западной помощи ухудшили качественные преимущества Украины перед российскими силами.