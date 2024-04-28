Аналитики Института изучения войны сообщают, что российские войска все еще страдают широко распространенными тактическими неудачами и украинские силы смогут этим воспользоваться.

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Украина получит помощь

В то же время, российское военное командование продолжает работу над внесением адаптивных изменений на тактическом уровне. Россияне существенно изменили тактические авиационные операции в Украине благодаря массовому использованию планерных бомб, что позволяет самолетам безопаснее наносить удары с глубокого тыла.

Украина сможет нейтрализовать множество материальных ограничений, с которыми она сейчас сталкивается, в ближайшие недели, и в ближайшие месяцы будет принимать меры, чтобы решить проблемы с живой силой. Россия будет продолжать искать свои преимущества, поскольку украинские возможности улучшатся,

– говорится в отчете.

Прибытие американской помощи на фронт позволит ВСУ решить текущие проблемы. В настоящее время оккупанты частично полагаются на свое количественное преимущество в технике и живой силе, чтобы оказывать постоянное давление на украинские войска. Аналитики добавляют, что российская армия терпит потери, которых Силы обороны не смогли бы выдержать.

Украина, вероятнее всего, стабилизирует линию фронта в ближайшие месяцы и сможет начать ограниченные контрнаступательные операции в конце 2024 или начале 2025 года,

– сообщают в ISW.

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