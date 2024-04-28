Пока Украина ожидает прибытия помощи от США, русские войска, вероятно, достигнут значительных тактических успехов. В то же время маловероятно, что они одолели украинскую оборону.

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Россияне готовятся к наступлению

В декабре 2023 года президент Украины Владимир Зеленский сказал спикеру Палаты представителей Конгресса США Майку Джонсону, что украинские силы смогут "продержаться" до марта или апреля 2024 без дополнительной помощи со стороны США. Сейчас удается обходиться без прибытия военной помощи в США.

Прибытие этой помощи на фронт в ближайшие недели позволит украинским силам преодолеть текущие материальные ограничения и притупить российские наступательные операции. Российские войска, вероятно, активизируют усилия по дестабилизации украинской обороны и закреплению позиций перед прибытием помощи безопасности.

Западные СМИ со ссылкой на двух украинских офицеров писали, что российские войска имеют целью использовать текущие наступательные операции и ракетные удары против Украины, чтобы подготовить поле боя к ожидаемой российской наступательной операции в конце мая или июне.

Российские войска имеют возможности достичь значительных тактических достижений в районе Авдеевки и преследовать важную с оперативной стороны цель с захватом времен Яра.; но, вероятно, ни одна из этих попыток не перерастет в оперативно значимое проникновение в ближайшей перспективе., не говоря уже о причинении крушения украинской оборонной линии в Донецкой области,

– говорится в своде аналитиков.

Российская армия неэффективна

Хорошо обеспечены украинские силы, вероятно, смогут предотвратить оперативное значительное продвижение России, хотя российские силы, тем не менее, используют определенные преимущества и адаптации, чтобы создать значительную угрозу для Украины этим летом. Ранее украинские силы уже сдерживали российские операции, поэтому маловероятно, что российские войска этим летом проведут наступательную операцию, которая будет значительно масштабнее и интенсивнее, чем их предыдущее наступление.

Западный чиновник заявил, что русская армия все еще является неэффективной армией, характеризующаяся старым оборудованием и плохо обученными солдатами. В то же время, российские силы используют свои временные относительные преимущества над Украиной., чтобы поставить украинские силы во все большее напряжение.

Российские военные сталкиваются с ограничениями количества современной и эффективной техники, которую они могут развернуть в Украине, а всеобщая боеспособность русских соединений и подразделений продолжает снижаться. Захватчики частично полагаются на свои количественные преимущества в технике и живой силе., чтобы оказывать последовательное давление на украинские силы.

Российская сосредоточенность на количестве, независимо от качества, поддержала тактические достижения России, особенно учитывая, что задержки западной помощи ухудшили качественные преимущества Украины российским силам.