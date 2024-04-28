Украина противостоит России уже 795 дней. О главных событиях этих суток на поле боя и на политической арене– читайте в тексте 24 Канала.

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06:08, 28 апреля В Николаеве раздавались взрывы Около 4 часов утра 28 апреля на Юге объявили тревогу. Уже через полчаса жители Николаева услышали взрывы. Факт взрывов подтвердил и мэр Николаева Александр Сенкевич. Однако он подчеркнул, что всю информацию предоставит впоследствии.

06:06, 28 апреля Россияне заявляют об аресте Залужного В сети российские пропагандисты распространяют фейк по отношению к бывшему главнокомандующему ВСУ Валерию Залужному. Россияне заявляют, что Зеленский якобы приказал СБУ держать его под усиленной охраной. В Центре стратегических коммуникаций и информационной безопасности отмечают, что опубликованная россиянами информация не соответствует действительности. Также там добавили, что все делается для того, чтобы подпитать давний нарратив о "конфликте между Залужным и Зеленским".

06:05, 28 апреля В Курске и Брянске звучали сирены Также сообщают, что в Брянске и Курске раздаются сирены. Все из-за угрозы БПЛА.