Украина противостоит России уже 795 дней. О главных событиях этих суток на поле боя и на политической арене– читайте в тексте 24 Канала.
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В Николаеве раздавались взрывы
Около 4 часов утра 28 апреля на Юге объявили тревогу. Уже через полчаса жители Николаева услышали взрывы.
Факт взрывов подтвердил и мэр Николаева Александр Сенкевич. Однако он подчеркнул, что всю информацию предоставит впоследствии.
Россияне заявляют об аресте Залужного
В сети российские пропагандисты распространяют фейк по отношению к бывшему главнокомандующему ВСУ Валерию Залужному. Россияне заявляют, что Зеленский якобы приказал СБУ держать его под усиленной охраной.
В Центре стратегических коммуникаций и информационной безопасности отмечают, что опубликованная россиянами информация не соответствует действительности. Также там добавили, что все делается для того, чтобы подпитать давний нарратив о "конфликте между Залужным и Зеленским".
В Курске и Брянске звучали сирены
Также сообщают, что в Брянске и Курске раздаются сирены. Все из-за угрозы БПЛА.
В Крыму слышали взрывы
В ночь на 28 апреля появилась информация о мощных взрывах в Джанкое, что в Крыму. В частности, заявляют, что могли использоваться ракеты обманки.
Уже в 00.32 в местных телеграмм-каналах появилась информация о взрывах в районе Черноморского. Также сообщают о взрывах в Евпатории.
Российские СМИ снова заявляют, что там работает "пе-ве-о", якобы есть ущерб. Интересно, что начинали россияне сбивать "обманки", а в конечном итоге вырисовались ATACAMS, да и еще вроде бы смогли все сбить.