06:03, 28 квітня

У ніч на 28 квітня з'явилася інформація про потужні вибухи в Джанкої, що в Криму. Зокрема, заявляють, що могли використовуватися ракети обманки.

Вже о 00:32 в місцевих телеграм-каналах з'явилася інформація про вибухи в районі Чорноморського. Також повідомляють про вибухи в районі Євпаторії.

Російські ЗМІ знову заявляють, що там працює "пе-ве-о", нібито є збиття. Цікаво, що починали росіяни збивати "обманки", а в кінцевому результаті вималювалися ATACAMS, та й ще буцімто змогли всі збити.