Україна протистоїть Росії вже 795 днів. Про головні події цієї доби на полі бою та на політичній арені – читайте у тексті 24 Каналу.
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У Миколаєві лунали вибухи
Близько 4:00 ранку 28 квітня на Півдні оголосили тривогу. Вже через пів години мешканці Миколаєва почули вибухи.
Факт вибухів підтвердив і мер Миколаєва Олександр Сєнкевич. Проте він наголосив, що всю інформацію надасть згодом.
Росіяни заявляють про арешт Залужного
У мережі російські пропагандисти розповсюджують фейк щодо колишнього головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного. Росіяни заявляють, що Зеленський буцімто наказав СБУ тримати його під посиленою охороною.
У Центрі стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки зазначають, що опублікована росіянами інформація не відповідає дійсності. Також там додали, що все робиться для того, аби підживити давній наратив про "конфлікт між Залужним та Зеленським".
У Курську та Брянську лунали сирени
Також повідомляють, що у Брянську та Курську лунають сирени. Усе через загрозу БпЛА.
У Криму чули вибухи
У ніч на 28 квітня з'явилася інформація про потужні вибухи в Джанкої, що в Криму. Зокрема, заявляють, що могли використовуватися ракети обманки.
Вже о 00:32 в місцевих телеграм-каналах з'явилася інформація про вибухи в районі Чорноморського. Також повідомляють про вибухи в районі Євпаторії.
Російські ЗМІ знову заявляють, що там працює "пе-ве-о", нібито є збиття. Цікаво, що починали росіяни збивати "обманки", а в кінцевому результаті вималювалися ATACAMS, та й ще буцімто змогли всі збити.