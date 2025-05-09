Россия продвинулась на 8 направлениях, на 2 из них ВСУ тоже имели успех: обзор и карты от ISW 8 мая

Как в Украине, так и в России было несколько продвижений. Также оккупанты продолжали атаки даже после начала объявленного Путиным "перемирия". Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на ISW.
Смотрите также ВСУ восстановили позиции на Харьковщине, – DeepState
Какова ситуация на фронте
- Украинские и российские войска недавно имели продвижение в Курской области. Геолокационные кадры, опубликованные 7 мая, свидетельствуют о том, что ВСУ продвинулись вдоль улицы Чапаева в Теткино и вблизи, а Россия – к международной границе к югу от Олешни.
- Российские войска недавно продвинулись на севере Сумской области до Локни. Об этом свидетельствуют записи, опубликованные 6 мая.
- На Харьковском направлении, согласно данным Генштаба, оккупанты атаковали вблизи Волчанска и Волчанских Хуторов 7 мая.
- Вражеские войска недавно продвинулись вперед на Купянском направлении. Кадры, опубликованные 7 мая, показывают на незначительное продвижение к северо-восточной окраине Двуречной. Россия также атаковала вблизи Глушковки, Синьковки, Степной Новоселовки.
- Россияне продвинулись на Изюмском и Лиманском направлениях, а именно в направлении Боровой, а также у Макеевки, Загрызово, Новой Кругляковки, Копанок, Грековки, Ольговки, Колодезей, Редкодуба, Нового Мир, Торского, Новомихайловки и Зеленой Долины
- На Северском направлении оккупанты атаковали возле Белогоровки и Верхнекаменского, Федоровки.
- Атаковали они и на Часовярском направлениивблизи самого Часового Яра, а также у Белой Горы, Предтечиного, Курдюмовки.
- Украинские и российские войска недавно продвинулись в Торецком направлении. Кадры за 6 – 7 мая свидетельствуют о том, что ВСУ имеют продвижение к улице Радгоспная на северо-западе Дружбы, а Россия – в южной части Новой Полтавки. Оккупанты также атаковали вблизи Торецка, Дилиевки, Щербиновки, Новой Полтавки, Малиновки, Елизаветовки, Крымского, Александрополя, а также в направлении Романовки.
- На Покровском направлении, согласно отчету Генштаба, 7 мая российские войска атаковали вблизи Лысовки, Котлиного, Звирово, Новосергиевки и Удачного, Новосергиевки, 8 мая – возле Миролюбовки, Гродовки, Даченского, Котлиного, Звирово и Удачного.
Какая ситуация на фронте / Карты ISW
- 7 – 8 мая Россия на Новопавловском направлении атаковала вблизи Новоалександровки, Надиевки, Котляровки, Троицкого, Богдановки, Преображенки, Новопавловки.
- Российские войска продвинулись на Кураховском направлении. Геолокационные видеозаписи, опубликованные 7 мая, свидетельствуют о том, что произошло это на северо-запад от Раздольного. Генштаб ВСУ сообщал, что враг атаковал вблизи Константинополя, Андреевки, Багатира, Алексеевки, Разлива, в направлении Одрадного.
- Враг продвинулся и на Великоновоселковском направлении на северо-запад от Раздольного. Он также атаковал вблизи Свободного Поля, Новоселки, Новополя, Бурлацкого, Привольного.
- Оккупанты атаковали на Ореховском направлении возле Степного, Каменского, Щербаков, Малой Токмачки, Новоданиловки.
- Атаки России также фиксировали на Херсонском направлении.