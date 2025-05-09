Россия продвинулась на 8 направлениях, на 2 из них ВСУ тоже имели успех: обзор и карты от ISW 8 мая

Как в Украине, так и в России было несколько продвижений. Также оккупанты продолжали атаки даже после начала объявленного Путиным "перемирия". Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на ISW.

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Какова ситуация на фронте