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24 Канал Новини України Росія просунулася на 8 напрямках, на 2 із них ЗСУ теж мали успіх: огляд і карти від ISW 8 травня
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Росія просунулася на 8 напрямках, на 2 із них ЗСУ теж мали успіх: огляд і карти від ISW 8 травня

Софія Рожик
Основні тези
  • Російські війська просунулися на 8 напрямках, включаючи Курську, Сумську та Харківську області.
  • Українські ЗСУ мали успіхи на Курському та Торецькому напрямку.
Росія просунулася на 8 напрямках, на 2 із них ЗСУ теж мали успіх: огляд і карти від ISW 8 травня - 24 Канал
Ситуація на фронті станом на 8 травня / Колаж 24 Каналу, карта ISW

В Інституті вивчення війни опублікували звіт щодо ситуації на фронті 6 – 8 травня. Аналітики також оновили карти бойових дій.

Як в України, так і в Росії було декілька просувань. Також окупанти продовжували атаки навіть після початку оголошеного Путіним "перемир'я". Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на ISW.

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Яка ситуація на фронті

  • Українські та російські війська нещодавно мали просування у Курській області. Геолокаційні кадри, опубліковані 7 травня, свідчать про те, що ЗСУ просунулися вздовж вулиці Чапаєва у Тьоткіно та поблизу, а Росія – до міжнародного кордону на південь від Олешні.
  • Російські війська нещодавно просунулися на півночі Сумської області до Локні. Про це свідчать записи, опубліковані 6 травня.
  • На Харківському напрямку, згідно із даними Генштабу, окупанти атакували поблизу Вовчанська та Вовчанських Хуторів 7 травня.
  • Ворожі війська нещодавно просунулися вперед на Куп'янському напрямку. Кадри, опубліковані 7 травня, показують на незначне просування до північно-східної околиці Дворічної. Росія також атакувала поблизу Глушківки, Синьківки, Степової Новоселівки.
  • Росіяни просунулися на Ізюмському та Лиманському напрямках, а саме у напрямку Борової, а також біля Макіївки, Загризового, Нової Кругляківки, Копанок, Греківки, Ольгівки, Колодязів, Рідкодуба, Нового Мир, Торського, Новомихайлівки та Зеленої Долини
  • На Сіверському напрямку окупанти атакували біля Білогорівки та Верхньокам'янського, Федорівки.
  • Атакували вони й на Часівярському напрямку: поблизу самого Часового Яру, а також біля Білої Гори, Предтечиного, Курдюмівки.
  • Українські та російські війська нещодавно просунулися в Торецькому напрямку. Кадри за 6 – 7 травня свідчать про те, що ЗСУ мають просування до вулиці Радгоспна на північному заході Дружби, а Росія – у південній частині Нової Полтавки. Окупанти також атакували поблизу Торецька, Диліївки, Щербинівки, Нової Полтавки, Малинівки, Єлизаветівки, Кримського, Олександрополя, а також у напрямку Романівки.
  • На Покровському напрямку, згідно зі звітом Генштабу, 7 травня російські війська атакували поблизу Лисівки, Котлиного, Звірового, Новосергіївки та Удачного, Новосергіївки, 8 травня – біля Миролюбівки, Гродівки, Даченського, Котлиного, Звірового та Удачного.

Яка ситуація на фронті / Карти ISW

  • 7 – 8 травня Росія на Новопавлівському напрямку атакувала поблизу Новоолександрівки, Надіївки, Котлярівки, Троїцького, Богданівки, Преображенки, Новопавлівки.
  • Російські війська просунулися на Курахівському напрямку. Геолокаційні відеозаписи, опубліковані 7 травня, свідчать про те, що сталося це на північний захід від Роздольного. Генштаб ЗСУ повідомляв, що ворог атакував поблизу Костянтинополя, Андріївки, Багатира, Олексіївки, Розливу, у напрямку Одрадного.
  • Ворог просунувся й на Великоновосілківському напрямку на північний захід від Роздольного. Він також атакував поблизу Вільного Поля, Новосілки, Новополя, Бурлацького, Привільного.
  • Окупанти атакували на Оріхівському напрямку біля Степового, Кам'янського, Щербаків, Малої Токмачки, Новоданилівки.
  • Атаки Росії також фіксували на Херсонському напрямку.