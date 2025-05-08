Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на DeepState. Аналітики також оновили карту, показавши, де ЗСУ відновили позиції.

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Сили оборони відновили позиції на Харківщині

Аналітики DeepState повідомили, що Сили оборони відновили позиції біля Липців у Харківській області. Також вони опублікували оновлену мапу фронту.

Так, українські захисники змогли вибити ворога з лісового масиву площею більш як 200 гектарів. Бої за лісництво тривали понад 5 місяців – з листопада 2024 року.

Завдяки злагодженій роботі підрозділів вдалося відтіснити ворога та відновити контроль над важливою природною і тактично значущою ділянкою місцевості. За цей час ворог втратив загиблими та пораненими майже 1500 солдатів, понад 200 одиниць озброєння та 175 одиниць техніки.

Де ЗСУ відновили позиції: дивіться на карті

Варто наголосити, що у жовтні 2024 року українські захисники провели унікальну та надскладну операцію. Так, Сили оборони зачистити понад 400 гектарів на Харківщині, знищили полк ворога та зірвати плани окупантів.

З травня по жовтень українські захисники планували операцію: вивчали російські позиції, збирали інформацію про логістику та командні пункти противника. Згодом деякі підрозділи ГУР почали підготовку до того, щоб російська армія опинилася у максимально некомфортних для себе умовах. Лише після цього ГУР МО провело надскладну операцію, звільнивши багато територій.

Операція проводилася під Липцями. Це була важлива ділянка фронту, де окупанти облаштували величезну систему підземних тунелів і "нір".

Крім того, ця операція виснажила ворога і змусила росіян відмовитися від перекидання резервів, що полегшило становище Сил оборони, які воювали у Курській області.