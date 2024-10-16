Окрім того, вдалося також звільнити багато території. Про це написали у Головному управлінні розвідки Міністерства оборони України.

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Які деталі нової спецоперації ГУР на Харківщині

В українській розвідці розповіли, що підрозділи активних дій ГУР МО України "Артан", Kraken та Міжнародний легіон здійснили комплексну успішну операцію зі звільнення лісового масиву, розташованого на північ від населеного пункту Липці Харківської області.

Результат спланованих та сміливих дій українських розвідників – захоплення батальйонного району оборони противника, знищення 3 мотострілецьких батальйонів, загону "Шторм" та розвідувальної роти 7 окремого мотострілецького полку 11 армійського корпусу збройних сил Росії,

– мовиться у дописі.

Також під час штурмових дій взято в полон російських солдатів, що допоможе повернути з російської неволі захисників України.

У розвідці показали, як провели спецоперацію на Харківському напрямку / Відео ГУР МО

"Після зачистки 400 гектарів лісового масиву на північ від Липців становище загарбників на цьому відрізку фронту погіршене та близьке до безнадійного", – сказали в ГУР.

В українській розвідці також наголосили, що особливістю операції стало те, що вдалося завести піхоту 13 бригади НГУ "Хартія" з незрівнянно низькими втратами. Це приклад чудової співпраці професійних спецпризначенців і лінійного підрозділу.

Окрім того, у дописі мовиться, що успішна місія ГУР створює умови для подальшого витіснення російських окупантів з півночі Харківщини.