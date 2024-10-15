Відповідне відео оприлюднила пресслужба Головного управління розвідки Міністерства оборони України сьогодні, 15 жовтня.
Дивіться також Сили безпілотних систем використовують важкий бомбардувальний дрон: ефектні кадри
Зазначають, що операцію вдалось провести завдяки аеророзвідникам підрозділів активних дій ГУР, бійців бригади Нацгвардії Хартія, 12 ОЗСП та 92 бригади ЗСУ.
"Бійці об'єднали зусилля, щоб виявити і знищити у своїй смузі відповідальності на Харківщині якомога більше російських гармат", – ідеться у повідомленні.
Техніка ворога перетворюється у брухт
У ГУР наголосили, що цілодобова, цілеспрямована, завзята й системна робота дає результат. Тож, показали у відео, як українські воїни перетворюють ворожу артилерію в брухт і мотлох.
Знищення техніки росіян на Харківському напрямку: відео