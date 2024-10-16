Кроме того, удалось также освободить много территории. Об этом написали в Главном управлении разведки Министерства обороны Украины.

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Какие детали новой спецоперации ГУР в Харьковской области

В украинской разведке рассказали, что подразделения активных действий ГУР МО Украины "Артан", Kraken и Международный легион осуществили комплексную успешную операцию по освобождению лесного массива, расположенного к северу от населенного пункта Липцы Харьковской области.

Результат спланированных и смелых действий украинских разведчиков – захват батальонного района обороны противника, уничтожение 3 мотострелковых батальонов, отряда "Шторм" и разведывательной роты 7 отдельного мотострелкового полка 11 армейского корпуса вооруженных сил России,

– говорится в сообщении.

Также во время штурмовых действий взяты в плен российские солдаты, что поможет вернуть из российской неволи защитников Украины.

В разведке показали, как провели спецоперацию на Харьковском направлении / Видео ГУР МО

"После зачистки 400 гектаров лесного массива к северу от Липцов положение захватчиков на этом отрезке фронта ухудшено и близко к безнадежному", – сказали в ГУР.

В украинской разведке также отметили, что особенностью операции стало то, что удалось завести пехоту 13 бригады НГУ "Хартия" с несравненно низкими потерями. Это пример замечательного сотрудничества профессиональных спецназовцев и линейного подразделения.

Кроме того, в заметке говорится, что успешная миссия ГУР создает условия для дальнейшего вытеснения российских оккупантов с севера Харьковской области.