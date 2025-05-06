Біля Дворічної також складна ситуація. Систематично знищується логістика ворога. Більше про це 24 Каналу розповів заступник командира 429-го окремого полку безпілотних систем "Ахіллес" Олесь Маляревич.

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Чи є територіальні втрати

Підрозділи 429-го полку продовжують утримувати позиції на Куп'янському напрямку, зокрема вздовж річки Оскіл. На лівому березі залишається значний український плацдарм, а російські війська не досягли жодних територіальних успіхів.

У районі населеного пункту Кругляківка противник намагається прориватися в обох напрямках уздовж фронту, однак його сили затиснуті між селами Колісниківка та Загризове. Успішних просувань ворог не має.

Намагаються розповзатися вверх – вниз, але вони затиснуті,

– наголосив Олесь Маляревич.

На ділянці від села Дворічна до державного кордону російські війська перебувають на правому березі Осколу. Там діють переважно піхотні підрозділи, оскільки логістичні маршрути та переправи ворога систематично знищуються українськими безпілотниками та артилерією. Спроби облаштувати нові понтонні переправи також зриваються.

Бої за Кругляківку: дивіться на карті

За словами військового, ситуація залишається складною, але контрольованою. Територіальних втрат з українського боку немає.

Тим часом на Новопавлівському напрямку росіянам залишилося 3 кілометри до адміністративного кордону Дніпропетровської області.