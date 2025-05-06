Протягом минулої доби зафіксовано 200 бойових зіткнень, передає 24 Канал із посиланням на Генштаб.

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Де відбувалися бої

На Харківському напрямку відбулося 4 боєзіткнення в районі населеного пункту Вовчанськ.

Бій у районі Вовчанська: дивіться на карті

На Куп'янському напрямку за добу відбулося 5 атак окупантів. Сили оборони відбивали штурмові дії противника в районі Загризового та в бік Новоосинового і Глушківки.

Ворог проводив штурм у районі Глушківки: дивіться на карті

На Лиманському напрямку ворог атакував 31 раз. Намагався просунутися уперед неподалік населених пунктів Греківка, Новомихайлівка, Нове, Колодязі, Мирне, Торське та в напрямку Зеленої Долини.

Окупанти пробували просунулися біля Торського: дивіться на карті

На Краматорському напрямку наші оборонці відбили 4 атаки противника в районі Часового Яру, Курдюмівки та в напрямку Білої Гори.

Росіяни атакували біля Часового Яру: дивіться на карті

На Торецькому напрямку ворог здійснив 6 атак в районах Торецька та Озарянівки.

Загарбники здійснили атаки біля Озарянівки: дивіться на карті

На Покровському напрямку наші захисники зупинили 78 атак агресора у районах населених пунктів Суха Балка, Стара Миколаївка, Водяне Друге, Новоторецьке, Шевченко, Удачне, Успенівка, Троїцьке, Котлярівка, Богданівка та Андріївка.

Окупанти атакують у районі Троїцького: дивіться на карті

На Новопавлівському напрямку Сили оборони відбили 24 ворожих штурми в районах населених пунктів Новопіль, Новосілка, Привільне, Комар та в бік Одрадного.

Росіяни здійснили штурми у напрямку Одрадного: дивіться на карті

На Гуляйпільському напрямку противник також 7 разів атакував позиції наших захисників в районі Високого.

Ворог атакував у районі Високого: дивіться на карті

На Оріхівському напрямку, поблизу Степового, Малих Щербаків, Кам'янського та в бік Новоандріївки і Новоданилівки, загарбники здійснили 14 атак на позиції наших захисників.

Противник атакував поблизу Новоданилівки: дивіться на карті

На Курському напрямку наші воїни відбили 18 атак противника.