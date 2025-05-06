За прошедшие сутки зафиксировано 200 боевых столкновений, передает 24 Канал со ссылкой на Генштаб.

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Где происходили бои

На Харьковском направлении произошло 4 боестолкновения в районе населенного пункта Волчанск.

Бой в районе Волчанска: смотрите на карте

На Купянском направлении за сутки произошло 5 атак оккупантов. Силы обороны отражали штурмовые действия противника в районе Загрызово и в сторону Новоосиново и Глушковки.

Враг проводил штурм в районе Глушковки: смотрите на карте

На Лиманском направлении враг атаковал 31 раз. Пытался продвинуться вперед недалеко от населенных пунктов Грековка, Новомихайловка, Новое, Колодези, Мирное, Торское и в направлении Зеленой Долины.

Оккупанты пробовали продвинулись возле Торского: смотрите на карте

На Краматорском направлении наши защитники отбили 4 атаки противника в районе Часового Яра, Курдюмовки и в направлении Белой Горы.

Россияне атаковали возле Часового Яра: смотрите на карте

На Торецком направлении враг совершил 6 атак в районах Торецка и Озаряновки.

Захватчики совершили атаки возле Озаряновки: смотрите на карте

На Покровском направлении наши защитники остановили 78 атак агрессора в районах населенных пунктов Сухая Балка, Старая Николаевка, Водяное Второе, Новоторецкое, Шевченко, Удачное, Успеновка, Троицкое, Котляровка, Богдановка и Андреевка.

Оккупанты атакуют в районе Троицкого: смотрите на карте

На Новопавловском направлении Силы обороны отбили 24 вражеских штурма в районах населенных пунктов Новополь, Новоселка, Привольное, Комар и в сторону Одрадного.

Россияне совершили штурмы в направлении Отрадного: смотрите на карте

На Гуляйпольском направлении противник также 7 раз атаковал позиции наших защитников в районе Высокого.

Враг атаковал в районе Высокого: смотрите на карте

На Ореховском направлении, вблизи Степного, Малых Щербаков, Каменского и в сторону Новоандреевки и Новоданиловки, захватчики совершили 14 атак на позиции наших защитников.

Противник атаковал вблизи Новоданиловки: смотрите на карте

На Курском направлении наши воины отбили 18 атак противника.