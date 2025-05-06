Российское военное командование недавно передислоцировало подразделения 68-го армейского корпуса и 58-й общевойсковой армии на Торецкое направление с Новопавловского направления и из западной части Запорожской области, передает 24 Канал со ссылкой на ISW.

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Какова цель передислокации российских сил

Геолокационные кадры, опубликованные 5 мая, свидетельствуют о том, что российские войска недавно продвинулись в восточной и южной частях Мирного (на юго-запад от Торецка). В наступлении участвовали подразделения 39-й мотострелковой бригады (68-й армейский корпус).

Впервые сообщение о передислокации подразделений 39-й мотострелковой бригады в район Торецка появилось в конце марта 2025 года. До этого они участвовали в боевых действиях на Новопавловском направлении (а именно на бывших Угледарском и Кураховском направлениях). Подразделения бригады, вероятно, сейчас рассредоточены на нескольких участках фронта.

По данным другого военного блогера, подразделения 42-й мотострелковой дивизии (58-я общевойсковая армия) ведут бои в районах Старой Николаевки и Александрополя, а также проводят зачистку вблизи Калинового (все населенные пункты расположены на юго-запад от Торецка).

Подразделения 42-й мотострелковой дивизии действуют на Запорожском направлении как минимум с лета 2023 года во время украинского контрнаступления в этом районе. ISW получал сообщения о деятельности этой дивизии на Запорожском направлении по состоянию на 4 мая. Вероятно, сейчас дивизия разделена между Запорожским и Торецким направлениями.

Ранее, в начале 2025 года, российское командование уже усиливало наступательные действия на юго-запад от Торецка подразделениями 150-й и 20-й мотострелковых дивизий. Повторное усиление с трех разных участков фронта свидетельствует о том, что российское военное командование рассматривает Торецкое направление как приоритетное.

Один из российских военных блогеров предположил 4 мая, что атаки вблизи Новой Полтавки на Покровском направлении является частью долгосрочных усилий России продвинуться в направлении Мирнограда и охватить этот город, а также расположенный возле него Покровск, с запада и востока.

Напомним, что россияне активизировали наступательные действия в середине марта 2025 года с целью окружения Покровска и захвата Покровска и Мирнограда, однако с конца осени 2024 года не достигли значительного прогресса из-за локальных украинских контратак и действий беспилотников.

Аналитики Института войны отмечают, что в последнее время российские силы переориентировались на Новопавловское направление в попытке выйти к административной границе Днепропетровской области. Однако за последний месяц им не удалось преодолеть последние три километра до границы, и, вероятно, они пытаются достичь успеха в других районах.

Оккупанты могут пытаться использовать недавние передислокации на Торецкое и восточное Покровское направления как часть взаимоусиливающего усилия, направленного на ликвидацию украинского выступления на юго-запад от Торецка, чтобы обеспечить дальнейшее наступление на Константиновку с юга и окружение Покровска и Мирнограда,

– подытожили эксперты.