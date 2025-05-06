Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Институт изучения войны (ISW).

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Какая ситуация сейчас на разных направлениях фронта

5 мая россияне заявили, что украинские войска совершили серию ограниченных атак на границе между Россией и Украиной вблизи Теткино в Курской области .



. Оккупанты продолжили наступательные операции на севере Сумской области , но не достигли подтвержденного продвижения.



, но не достигли подтвержденного продвижения. По данным ISW, российские войска недавно продвинулись на Харьковском направлении . Геолокационные кадры, опубликованные 4 мая, свидетельствуют о том, что вражеская армия недавно продвинулась в центральной части Волчанска (к северо-востоку от Харькова).



. Геолокационные кадры, опубликованные 4 мая, свидетельствуют о том, что вражеская армия недавно продвинулась в центральной части Волчанска (к северо-востоку от Харькова). 5 мая российские войска продолжили наступательные операции на Купянском направлении , но не продвинулись вперед.



, но не продвинулись вперед. Оккупанты также продолжили наступательные операции на Боровском направлении, но успеха не имели.



На Лиманском направлении 5 мая российские войска продолжили наступательные операции, но не достигли подтвержденного продвижения.



Россияне продолжили наступление на Северском направлении. Геолокационные видеозаписи, опубликованные 5 мая, свидетельствуют о том, что российские войска недавно продвинулись к центральной Григорьевке (к северо-востоку от Северска).



Геолокационные видеозаписи, опубликованные 5 мая, свидетельствуют о том, что российские войска недавно продвинулись к центральной Григорьевке (к северо-востоку от Северска). 5 мая российские войска продолжили наступательные операции на Часовоярском направлении, но продвинуться врагу не удалось.

Как изменилась ситуация на линии фронта / Карты ISW

Российские войска недавно продвинулись на Торецком направлении. Геолокационные кадры, опубликованные 5 мая, свидетельствуют о том, что россияне продвинулись к полям на юго-запад от Дилиевки (к северу от Торецка). Геолокационные видеозаписи также показывают, что российские войска недавно продвинулись к южной Новой Полтавки (к юго-западу от Торецка). Дополнительные геолокационные кадры, свидетельствуют о том, что оккупанты продвинулись в восточной и южной частях Мирного (к юго-западу от Торецка) во время механизированного штурма.



Геолокационные кадры, опубликованные 5 мая, свидетельствуют о том, что россияне продвинулись к полям на юго-запад от Дилиевки (к северу от Торецка). Геолокационные видеозаписи также показывают, что российские войска недавно продвинулись к южной Новой Полтавки (к юго-западу от Торецка). Дополнительные геолокационные кадры, свидетельствуют о том, что оккупанты продвинулись в восточной и южной частях Мирного (к юго-западу от Торецка) во время механизированного штурма. Российские войска продолжили наступательные операции на Покровском направлении 5 мая, но не достигли подтвержденного продвижения.



5 мая, но не достигли подтвержденного продвижения. На Новопавловском направлении россияне также продолжили наступательные операции, но успеха не имели.



россияне также продолжили наступательные операции, но успеха не имели. По данным ISW, российские войска недавно продвинулись на Кураховском направлении. Геолокационные кадры, опубликованные 4 мая, свидетельствуют о том, что россияне продвинулись к автомагистрали Т-0518 Великая Новоселка – Багатир к северо-западу от Раздольного (к юго-западу от Курахово).



Геолокационные кадры, опубликованные 4 мая, свидетельствуют о том, что россияне продвинулись к автомагистрали Т-0518 Великая Новоселка – Багатир к северо-западу от Раздольного (к юго-западу от Курахово). Российские войска недавно продвинулись в направлении Великой Новоселки. Геолокационные видеозаписи показывают, что российские войска продвинулись к югу от Новоселки (к западу от Большой Новоселки).

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