4 мая на одном из российских государственных телеканалов вышел документальный фильм "Россия. Кремль. Путин. 25 лет" пропагандиста Павла Зарубина. В нем диктатор четко заявил, что он и в дальнейшем считает достижимыми свои первоначальные цели полномасштабного вторжения в Украину, которые фактически равны ее капитуляции, передает 24 Канал со ссылкой на ISW.

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Планы Путина по Украине не изменились

Речь идет о демилитаризации Украины, установлении пророссийского правительства в Киеве, принуждение Украины отказаться от вступления в НАТО и другие объединения по безопасности, а также значительные территориальные уступки в пользу России, включая те территории, которые она пока не контролирует.

Аналитики прогнозируют, что Россия, вероятно, и в дальнейшем будет пытаться достичь этих целей как военными, так и дипломатическими средствами. Достижения на поле боя оккупанты стремятся использовать для усиления своих позиций на переговорах.

Глава Кремля убеждает, что, мол, у России достаточной живой силы и материальных ресурсов, чтобы довести войну в Украине до "логического завершения с нужным для России результатом".

Кроме того, он отметил, что, мол, примирение России с украинской частью "единого русского народа" является "неизбежным". Он снова повторил свой любимый тезис о том, что украинцы – это лишь подмножество русских, а не отдельная нация. Таким образом Путин стремится оправдать вторжение в Украину и оккупацию ее территорий.

Диктатор заметил, что, мол, российское общество положительно восприняло вторжение в Украину, которое помогло каждому гражданину осознать, что "он и есть государство".

Путин снова обвинил Запад в "обмане" России после Минских соглашений 2015 года, вероятно пытаясь убедить внутреннюю аудиторию, что с Западом нельзя договариваться, и Россия должна продолжать войну.

Все заявления Путина в документальном фильме свидетельствуют о том, что он, вероятно, не намерен уменьшать наступательную активность или переходить к обороне в Украине, а вместо этого стремится идеологически подготовить российское общество к длительной войне,

– подытожили в Институте изучения войны.

Так, к примеру, Путин официально объявил 2025 год "Годом защитника Отечества" после запуска многочисленных милитаристских инициатив в 2023–2024 годах. Кремль также активно инвестирует в военно-патриотическое воспитание молодежи, что свидетельствует о его заинтересованности в формировании нового поколения милитаризованных, лояльных граждан в средне- и долгосрочной перспективе.