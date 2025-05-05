4 травня на одному із російських державних телеканалів вийшов документальний фільм "Росія. Кремль. Путін. 25 років" пропагандиста Павла Зарубіна. У ньому диктатор чітко заявив, що він й надалі вважає досяжними свої початкові цілі повномасштабного вторгнення в Україну, які фактично дорівнюють її капітуляції, передає 24 Канал із посиланням на ISW.

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Плани Путіна щодо України не змінилися

Йдеться про демілітаризацію України, встановлення проросійського уряду в Києві, примушення України відмовитися від вступу до НАТО та інших безпекових об'єднань, а також значні територіальні поступки на користь Росії, включно з тими територіями, які вона наразі не контролює.

Аналітики прогнозують, що Росія, імовірно, й надалі намагатиметься досягти цих цілей як військовими, так і дипломатичними засобами. Здобутки на полі бою окупанти прагнуть використати для посилення своїх позицій на переговорах.

Очільник Кремля переконує, що, мовляв, у Росії достатньої живої сили та матеріальних ресурсів, щоб довести війну в Україні до "логічного завершення з потрібним для Росії результатом".

Крім того, він наголосив, що, мовляв, примирення Росії з українською частиною "єдиного російського народу" є "неминучим". Він знову повторив свою улюблену тезу про те, що українці – це лише підмножина росіян, а не окрема нація. У такий спосіб Путін прагне виправдати вторгнення в Україну та окупацію її територій.

Диктатор зауважив, що, мовляв, російське суспільство позитивно сприйняло вторгнення в Україну, яке допомогло кожному громадянину усвідомити, що "він і є держава".

Путін знову звинуватив Захід у "обмані" Росії після Мінських угод 2015 року, ймовірно намагаючись переконати внутрішню аудиторію, що з Заходом не можна домовлятися, і Росія має продовжувати війну.

Усі заяви Путіна в документальному фільмі свідчать про те, що він, ймовірно, не має наміру зменшувати наступальну активність або переходити до оборони в Україні, а натомість прагне ідеологічно підготувати російське суспільство до тривалої війни,

– підсумували в Інституті вивчення війни.

Так, до прикладу, Путін офіційно оголосив 2025 рік "Роком захисника Вітчизни" після запуску численних мілітаристських ініціатив у 2023–2024 роках. Кремль також активно інвестує у військово-патріотичне виховання молоді, що свідчить про його зацікавленість у формуванні нового покоління мілітаризованих, лояльних громадян у середньо- та довгостроковій перспективі.