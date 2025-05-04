Відео, на яких Путін демонструє розкішні кімнати Кремля, опублікував російський пропагандист Павло Зарубін. Ці кадри увійшли до документального фільму про диктатора під назвою "Росія. Кремль. Путін. 25 років", передає 24 Канал.

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Як живе Путін у Кремлі

У шестихвилинному фрагменті щедро використовується один із поширених прийомів для олюднення героя сюжету, в якому той пропонує знімальній групі чимось пригоститися і займається на кухні звичними глядачеві справ. Так, Путін годує Зарубіна цукерками і напуває кефіром.

В око одразу впадають позолочені стіни, дзеркала в розкішних золотих рамах, блискучі люстри та навіть рояль – усе нагадує інтер'єри царських палаців.

Біля одного з високих дзеркал у помешканні притулили портрет імператора Олександра III, а в іншій кімнаті на стіні помітний портрет Петра I. Пропагандисти також показали, що воєнний злочинець начебто тримає у своєму кабінеті поруч із робочим столом дитячі вироби та малюнки – подарунки, отримані під час різних офіційних поїздок.

Путін продемонстрував росіянам і свою бібліотеку, оздоблену темним деревом, та дві спальні.

Як живеться Путіну у Кремлі / Скриншот

У Кремлі Путін має власну невеличку "домашню" церкву. Він цинічно заявив, що вперше тут молився на колінах під час теракту на Дубровці у 2002 році ( не виключено, що його могла влаштувати російська спецслужба ФСБ на замовлення диктатора).

Не забув воєнний злочинець згадати про особливу "душу" російської людини. Росіяни, за його словами, частіше думають про "щось вічне і безмежне", на відміну від "західного соціуму".

Слід зауважити, що українці, як ніхто інший, найкраще знають усю суть "російської душі". Саме вона вже три роки спонукає громадян країни-агресорки вбивати українців і скоювати інші нелюдські злочини.

Домашня церква Путіна / Скриншот

Також диктатор показав свою тренажерну залу. За його словами, він навідується до неї щоранку і займається спортом по півтори години. Крім того, майже щодня, каже Путін, він ходить у басейн. Очільник Кремля, до речі, пояснив походження загадкового шраму у себе на лобі. Каже, що випадково вдарив себе по лобі під час занять спортом.

Тренажерна зала Путіна / Скриншот