Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на російські ЗМІ.

Дивіться також Прохолода у відносинах Путіна та Трампа: Кремлю потрібне 3-денне перемир'я не лише для параду

Що заявив президент Росії про свого наступника

Очільник Кремля "завжди думає" про наступника.

Зрештою, вибір за людьми – за російським народом,

– заявив Путін.

Російський диктатор вважає, що саме громадяни мають обрати наступного президента. За його словами, "людині важко буде щось зробити, якщо вона не має довіру народу". Для цього, на його думку, має бути навіть кілька кандидатів.

Політичний аналітик Станіслав Бєлковський зазначав, що наступники російського диктатора не будуть прихильниками демократії та західних цінностей, але вони будуть змушені пом'якшувати свої підходи та відкриватися світу.

Він зауважив, що диктатор використовує принцип "є Путін – є Росія", але колись його не стане та Росії не буде у теперішньому вигляді. Тому наступники Путіна змінюватимуть систему.

До слова, у 2024 році в Росії проходили вибори – їх прокоментували в Європейському союзі. Там заявили, що ці вибори відбувалися в залякуванні, а свобода слова була повністю відсутня.

Міністр закордонних справ Естонії Маргус Цахкна назвав вибори в Росії "акцією" та, за його словами, у Росії відсутній демократичний виборчий процес та легітимні вибори. "Законне місце для Путіна – в Гаазі, як для військового злочинця", – заявив Цахкна.