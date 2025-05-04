Таку думку 24 Каналу висловив зовнішній ворог Путіна номер один, гендиректор Hermitage Capital Management Вільям Браудер, зазначивши, що оголошення Путіна про припинення вогню є безглуздим, адже насправді раніше цього ніколи не відбувалось. Наприклад, під час останньої заяви кремлівського диктатора про "великоднє перемир'я" обстріл українських територій продовжувався.

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Як реагувати на перемир'я Путіна

Вільям Браудер вважає, що будь-які заяви кремлівського диктатора про перемир'я варто ігнорувати, адже це брехня.

Путін зараз у незручному становищі, адже Дональд Трамп, не вагаючись, поставив усе на гучні обіцянки щодо завершення війни, хоча реальних кроків досі не видно.

У лідера США є дуже сильна мотивація припинити війну, але якщо Кремль повністю проігнорує це, то відносини між лідерами Росії та США стануть менш теплими,

– сказав зовнішній ворог Путіна номер один.

Диктатор, ймовірно, заявляє про травневе перемир'я для того, щоб спробувати виграти для себе ще трохи часу, аби зберегти відносини із Трампом. Путін сподівається, що лідер США після цього знову почне тиснути на Володимира Зеленського, а не на нього.

Гендиректор Hermitage Capital Management зауважив, що проблема полягає в тому, що виглядає, ніби Трамп має певну симпатію до кремлівського лідера. Він, ймовірно, хоче вести з ним справи, як з бізнес-партнером.

Я думаю, що Трамп шукає будь-які позитивні сигнали, щоб можна було сказати, що все йде за його планом,

– додав Вільям Браудер.

До слова, Володимир Зеленський відмовився від російської пропозиції щодо короткострокового перемир'я на 8 – 10 травня, натомість запропонував триваліше припинення вогню щонайменше на місяць. Він наголосив, що Україна не братиме участі у спробах Кремля вийти з міжнародної ізоляції. Це обурило російську сторону. Дмітрій Медведєв відповів образами й погрозами.