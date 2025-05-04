Такое мнение 24 Каналу высказал внешний враг Путина номер один, гендиректор Hermitage Capital Management Уильям Браудер, отметив, что объявление Путина о прекращении огня является бессмысленным, ведь на самом деле раньше этого никогда не происходило. Например, во время последнего заявления кремлевского диктатора о "пасхальном перемирии" обстрел украинских территорий продолжался.

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Как реагировать на перемирие Путина

Уильям Браудер считает, что любые заявления кремлевского диктатора о перемирии стоит игнорировать, ведь это ложь.

Путин сейчас в неудобном положении, ведь Дональд Трамп, не колеблясь, поставил всё на громкие обещания по завершению войны, хотя реальных шагов до сих пор не видно.

У лидера США есть очень сильная мотивация прекратить войну, но если Кремль полностью проигнорирует это, то отношения между лидерами России и США станут менее теплыми,

– сказал внешний враг Путина номер один.

Диктатор, вероятно, заявляет о майском перемирии для того, чтобы попытаться выиграть для себя еще немного времени, чтобы сохранить отношения с Трампом. Путин надеется, что лидер США после этого снова начнет давить на Владимира Зеленского, а не на него.

Гендиректор Hermitage Capital Management заметил, что проблема заключается в том, что выглядит, будто Трамп имеет определенную симпатию к кремлевскому лидеру. Он, вероятно, хочет вести с ним дела, как с бизнес-партнером.

Я думаю, что Трамп ищет любые положительные сигналы, чтобы можно было сказать, что все идет по его плану,

– добавил Уильям Браудер.

К слову, Владимир Зеленский отказался от российского предложения о краткосрочном перемирии на 8 – 10 мая, вместо этого предложил более длительное прекращение огня минимум на месяц. Он подчеркнул, что Украина не будет участвовать в попытках Кремля выйти из международной изоляции. Это возмутило российскую сторону. Дмитрий Медведев ответил оскорблениями и угрозами.