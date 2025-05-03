Вероятно, этому не помешает даже подписание мирного соглашения. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на отчет ISW за 2 мая.

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Путин предан своим целям

Ранее неназванные американские чиновники заявили для CNN, что Россия может возобновить войну и попытаться захватить больше украинской территории даже после того, как согласится на мирное предложение США.

В частности, текущие усилия оккупантов по захвату Лимана и Покровска и продвижение на север от Торецка свидетельствуют о том, что Путин не отступает от своей давней цели – захвата остальной части Донецкой области.

Расширение военного потенциала страны-агрессора в краткосрочной и долгосрочной перспективе, а также военная реструктуризация указывают на подготовку к "будущему конфликту на западных границах". В то же время российское правительство продолжает отдавать приоритет инвестициям в оборонно-промышленный комплекс.

Эти факторы указывают на то, что Путин не отказывается от своих территориальных амбиций в Украине и фактически готовится к длительной войне на истощение против Украины и, вероятно, коллективного Запада,

– считают аналитики.

Как готовят общество

Российские чиновники продолжают склонять российское общество к поддержке длительной войны в Украине и против НАТО. Для этого они используют ложные заявления о войне и выдвигают максималистские территориальные требования, в частности о так называемой "Новороссии".

К слову, в марте 2025 года государственные СМИ уже предостерегали внутреннюю аудиторию от ожидания "больших сделок" после мирных переговоров между Путиным и Дональдом Трампом.

В Институте изучения войны также вспомнили о недавнем опросе среди оккупантов. Только 18% кадровых российских военнослужащих и офицеров поддержали бы вывод войск из Украины до достижения путинских целей – так называемых демилитаризации и денацификации.

Кроме того, только пятая часть респондентов (среди солдат и гражданских) верит в окончание войны в ближайшие месяцы.

Кремль не готовит российское информационное пространство к заключению мирного соглашения в ближайшем будущем, а российские войска и общество не ожидают быстрого окончания войны,

– отметили в ISW.

К слову, военное командование страны-агрессора предпочитает использовать плохо подготовленных новобранцев в пехотных атаках, чтобы сохранять текущий темп наступательных операций. Поэтому теперь армия противника несет большие потери на квадратный километр, чем осенью 2024 года.