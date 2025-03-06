Таку думку 24 Каналу висловив політичний аналітик, письменник Станіслав Бєлковський, зауваживши, що до влади прийдуть спадкоємці Путіна. Це нагадуватиме колективне автократичне управління країною.

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Що буде з Росією після Путіна

Очевидно, що наступники диктатора не будуть прихильниками демократії та західних цінностей. Але вони будуть змушені пом'якшувати свої підходи та відкриватися світу. Хоч зараз всі обговорюють можливість часткового зняття санкцій з Росії, але це не призведе до розквіту держави.

Головну санкцію проти Росії ввів сам Путін. Вона називається тоталітаризм, в умовах якого неможливий розквіт нації, зокрема економіки та технологій. Путін перебуватиме при владі ще певну кількість років і в цей час неефективність тоталітаризму буде зрозумілою усім, крім нього самого,

– сказав політичний аналітик.

Очільник Кремля публічно підтвердив, що тільки тоталітаризм дозволяє швидко ухвалювати та реалізовувати рішення. У демократичній системі починається полеміка, дискусії, узгодження з різними групами. Але в сучасному світі тоталітарній державі розвиватися дуже складно.

Тому наступники Путіна змінюватимуть систему. Кінець-кінцем спрацює принцип "є Путін – є Росія". Саме його зараз використовує очільник Кремля як обґрунтування настільки довгого перебування при владі. Колись Путіна не стане й не буде Росії у її теперішньому вигляді,

– наголосив Станіслав Бєлковський.

Ба більше, якість путінських рішень ніколи не була високою. Йому потрібні зовнішні межі, які змушуватимуть їх ухвалювати. Якщо у нього немає жорстких термінів, то рішення не будуть реалізованими.

Також треба враховувати високий рівень корупції у Росії. Будь-які питання там розв'язуються за певну ціну. З огляду на це, Путіну потрібно тільки посилювати свій тоталітаризм, щоб його недоліки не ставали такими очевидними.

Дональд Трамп не заважає Путіну поводитися так, як він хоче. Навпаки лестить йому, говорить компліменти, так російський режим лише вважатимуть нібито хорошим і демократичним.