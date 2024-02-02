Росіяни беруть та дають хабарі за нагороди, сертифікати учасника бойових дій, за ухилення від мобілізації та інші документи. Сума деяких послуг може сягати 1 мільйона рублів.

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Хабарництво в армії

Як зазначає британська розвідка, російська армія потопає у корупції. Як виявили російські опозиційні ЗМІ, є тисячі випадків хабарництва. "Винагороду" дають або вимагають за різні послуги – відпустку, сертифікацію фізичної підготовки, військове звання, водійські права та уникнення дисциплінарних стягнень проти солдатів за використання смартфонів або тих, хто напився.

Після лютого 2022 року набір "послуг" був розширений, щоб включити сертифікати про травми, нагороди за участь у "Спеціальній військовій операції" та уникнення відправки на бойову місію,

– зазначають у розвідці.

Для корумпованих російських офіцерів ця діяльність є дуже прибутковою. Розцінки починаються від 40 000 рублів, а сертифікат про травму – задля уникнення відправки на передову, коштує вже до 1 мільйона рублів.

Зазначається, що військова корупція є давньою проблемою Росії – подібні питання розслідували з 1990-х. Цілком ймовірно, що корупція значно підриває ефективність російських військових. Шанс, що її подолають дуже низький.

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