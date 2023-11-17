Таку думку 24 Каналу висловив радник керівника Офісу Президента України Михайло Подоляк, додавши, що про нібито велике виробництво ракет, дронів, потужну мобілізацію говорять лише пропагандисти. Насправді все виглядає значно гірше.

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Скільки ще ресурсів є у ворога

Росія – це справді велика країна, яка має певні ресурси, зокрема й грошові. Але останнім часом їхнє військове виробництво не настільки суттєво зросло.

"Чому вони постійно істерять про потребу переводити свою економіку на мобілізаційні рейки? Тому що їм нічого не вдається зробити. У Росії дійсно є ракетне виробництво, але це не той обсяг, про який заявляють росіяни й про який ми думаємо. Вони не мають виробничих потужностей для того, щоб штампувати їх тисячами", – розповів Михайло Подоляк.

Дронове виробництво в окупантів справді є, але також не в тій кількості, як раніше. До повномасштабного вторгнення в Україну, російська економіка вже не була конкурентною, бо виживала коштом сировини, яку масштабно продавала. А сьогодні через суттєві санкційні обмеження взагалі стала не технологічною та сповненою проблем.

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Яка ситуація з мобілізацією в Росії

Окупанти розповідають про нібито дуже великий мобілізаційний резерв. Насправді в цьому плані в них також серйозні проблеми, а всі розмови про те, що люди масово підписують контракти та йдуть воювати за гроші – фікція

Не так вже й багато грошей вони видають тим людям, які готові "утилізуватись" в Україні. А по-друге, якщо економіка у вас хвора, то вона ж хвора у всьому, зокрема й в можливості фінансувати дешевий ресурс,

– підкреслив радник голови ОПУ.

Окупанти не хочуть відправляти, наприклад, танк, бо він дорого коштує, а хочуть відправити дешевого мобілізованого, тому що він не коштує нічого. І на ньому можна ще й зекономити. Тому в них, безумовно, складні процеси з мобілізацією та контрактниками.

Не варто забувати й про корупцію, яка в Росії просто фантастична за обсягом. Корупція – це суть і синонім Росії, і вона нікуди не зникла. Навпаки, сьогодні вони поводять себе так, ніби в останній день, тому треба красти, красти й ще раз красти – все це є ознакою вмираючої держави,

– додав Подоляк.

Сьогодні Росія компенсує свої втрати кількістю розконсервованої техніки та снарядами, які отримує з Північної Кореї.

Що означає "мобілізаційна економіка" в Росії

Насамперед мовиться про скорочення та згортання всіх соціальних програм. Ці кошти мають йти на закупівлю чи виробництво військової техніки: амуніції, снарядів, патронів, дронів. Відтак все, що планували в межах національних проєктів, інвестицій в ІТ-сектор, сільське господарство, – все це треба скоротити.

Проте, це не означає, що вони достатньо швидко розбудують військове виробництво. Вони просто вкрадуть на ньому трошки більше грошей, ніж це роблять сьогодні,

– зауважив Подоляк.

Показовими також є заяви секретаря радбезу Росії Нікалая Патрушева. На початку повномасштабного вторгнення він грозився поставити Україну на коліна, але майже після двох років війни, говорить про необхідність швидко переходити на мобілізаційні рейки. Це може свідчити про панічні настрої, в яких перебувають росіяни.

Проблеми з мобілізацією в Росії