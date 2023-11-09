У тимчасово окупованому Сімферополі російські солдати забили до смерті свого командира. Що з ними було далі розповіли у Генштабі.

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Вбили командира і втекли

Інцидент трапився 1 листопада біля міського залізничного вокзалу. Там група російських мобілізованих військовослужбовців влаштувала бійку. Під час сутички вони завдали тяжких тілесних ушкоджень заступнику командира полку – полковнику Мусурбєкову. 7 листопада офіцер від отриманих травм помер у тамтешній лікарні. А солдати, які його побили, дезертували зі свого підрозділу. Вони перевдягнулися у цивільний одяг і втекли з Криму на територію Краснодарського краю.

Довідка: Фігурантами бійки виявилися солдати 26-го артилерійського полку 20 мотострілецької дивізії восьмої армії південного військового округу росії

Окупанти вбивають окупантів

В окупованому селищі Мілове Луганської області російські солдати вбили двох своїх співслужбовців. 43-річного Дмитра Коробіцина та 40-річного Даміра Мазитова "побратими" задушили ременем. Наразі командири роблять усе, аби видати цей інцидент за трагічні наслідки нетверезої бійки окупантів.

Однак, як виявилося, один злочин передував іншому. Справа в тому, що загиблі військовослужбовці намагалися встановити обставини смерті іншого військового – брата Даміра Мазитова – Рафаеля. Саме тому власне їх могли "прибрати" ті, хто не хотів розкриття цих "обставин".

Мобілізація в Росії