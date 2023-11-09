У тимчасово окупованому Сімферополі російські солдати забили до смерті свого командира. Що з ними було далі розповіли у Генштабі.
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Вбили командира і втекли
Інцидент трапився 1 листопада біля міського залізничного вокзалу. Там група російських мобілізованих військовослужбовців влаштувала бійку. Під час сутички вони завдали тяжких тілесних ушкоджень заступнику командира полку – полковнику Мусурбєкову. 7 листопада офіцер від отриманих травм помер у тамтешній лікарні. А солдати, які його побили, дезертували зі свого підрозділу. Вони перевдягнулися у цивільний одяг і втекли з Криму на територію Краснодарського краю.
Окупанти вбивають окупантів
В окупованому селищі Мілове Луганської області російські солдати вбили двох своїх співслужбовців. 43-річного Дмитра Коробіцина та 40-річного Даміра Мазитова "побратими" задушили ременем. Наразі командири роблять усе, аби видати цей інцидент за трагічні наслідки нетверезої бійки окупантів.
Однак, як виявилося, один злочин передував іншому. Справа в тому, що загиблі військовослужбовці намагалися встановити обставини смерті іншого військового – брата Даміра Мазитова – Рафаеля. Саме тому власне їх могли "прибрати" ті, хто не хотів розкриття цих "обставин".
Мобілізація в Росії
- За даними української розвідки, у Росії все готово для оголошення нової хвилі відкритої мобілізації. Однак Путін не наважується це зробити, побоюючись втратити голоси на президентських виборах у 2024 році.
- Кремль цинічно продовжує полювати на чоловіків на окупованих територіях, аби забрати їх до свого війська.
- У ГУР заявили, що наразі на території України перебувають понад 400 тисяч окупантів. Цієї кількості замало для повторення наступальних дій лютого 2022 року, однак досить для проведення окремих операцій на певних ділянках фронту.