Во временно оккупированном Симферополе российские солдаты забили до смерти своего командира. Что с ними было дальше, рассказали в Генштабе.

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Убили командира и скрылись

Инцидент произошел 1 ноября у городского железнодорожного вокзала. Там группа российских мобилизованных военнослужащих устроила драку. Во время столкновения они нанесли тяжкие телесные повреждения заместителю командира полка – полковнику Мусурбекову. 7 ноября офицер от полученных травм умер в больнице. А избившие его солдаты дезертировали из своего подразделения. Они переоделись в гражданскую одежду и сбежали из Крыма на территорию Краснодарского края.

Справка: Фигурантами драки оказались солдаты 26 артиллерийского полка 20 мотострелковой дивизии восьмой армии южного военного округа России.

Оккупанты убивают оккупантов

В оккупированном поселке Милово Луганской области российские солдаты убили двух своих сослужащих. 43-летнего Дмитрия Коробицина и 40-летнего Дамира Мазитова "собратья" задушили ремнем. Сейчас командиры делают все, чтобы выдать этот инцидент за трагические последствия нетрезвой драки оккупантов.

Однако, как оказалось, одно преступление предшествовало другому. Дело в том, что погибшие военнослужащие пытались установить обстоятельства смерти другого военного – брата Дамира Мазитова – Рафаэля. Именно поэтому их могли "убрать" те, кто не хотел раскрытия этих "обстоятельств".

Мобилизация в России