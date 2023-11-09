Во временно оккупированном Симферополе российские солдаты забили до смерти своего командира. Что с ними было дальше, рассказали в Генштабе.
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Убили командира и скрылись
Инцидент произошел 1 ноября у городского железнодорожного вокзала. Там группа российских мобилизованных военнослужащих устроила драку. Во время столкновения они нанесли тяжкие телесные повреждения заместителю командира полка – полковнику Мусурбекову. 7 ноября офицер от полученных травм умер в больнице. А избившие его солдаты дезертировали из своего подразделения. Они переоделись в гражданскую одежду и сбежали из Крыма на территорию Краснодарского края.
Оккупанты убивают оккупантов
В оккупированном поселке Милово Луганской области российские солдаты убили двух своих сослужащих. 43-летнего Дмитрия Коробицина и 40-летнего Дамира Мазитова "собратья" задушили ремнем. Сейчас командиры делают все, чтобы выдать этот инцидент за трагические последствия нетрезвой драки оккупантов.
Однако, как оказалось, одно преступление предшествовало другому. Дело в том, что погибшие военнослужащие пытались установить обстоятельства смерти другого военного – брата Дамира Мазитова – Рафаэля. Именно поэтому их могли "убрать" те, кто не хотел раскрытия этих "обстоятельств".
Мобилизация в России
- По данным украинской разведки, в России все готово к оглашению новой волны открытой мобилизации. Однако Путин не решается этого сделать, опасаясь потерять голоса на президентских выборах в 2024 году.
- Кремль цинично продолжает охотиться на мужчин на оккупированных территориях, чтобы забрать их в свое войско.
- В ГУР заявили, что в настоящее время на территории Украины находятся более 400 тысяч оккупантов. Этого количества мало для повторения наступательных действий февраля 2022, однако достаточно для проведения отдельных операций на определенных участках фронта.