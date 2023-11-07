Об этом сообщает телеграмм-канал "Важные истории". Как сообщают российские корреспонденты, на пикет вышли около 30 жен и родных мобилизованных мужчин.

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"Моя жизнь с самого начала СВО изменилась в худшую сторону"

Жены российских захватчиков 7 ноября в Москве устроили пикет с призывом демобилизовать их мужчин. Акция прошла на Театральной площади в столице России.

Женщины жаловались, мол, не знают, что говорить собственным детям. Одна из самых смелых россиянок заявляла, что с началом так называемой "спецоперации" ее жизнь "изменилась, но в худшую сторону". Более того, на видео она даже подчеркнула, что не собирается голосовать за Владимира Путина, потому что он сделал "много плохого для страны".

Жены оккупантов жалуются и требуют демобилизации: смотрите видео

Правда, первый пикет жен мобилизованных россиян длился недолго – минут 5. Рядом проходил митинг коммунистов, устроивших акцию к 106-летию Октябрьской революции. На площади присутствовали стражи порядка, поэтому организатора пикета сразу забрали и "отвели в сторону". К женщинам после этого подошел депутат Госдумы и заявил, что якобы "передаст обращение" к власти.

В русской армии возросло количество дезертиров

Российские военные несут бешеные потери в живой силе и технике. На 7 ноября так называемая "вторая армия мира" потеряла уже 306 860 личного состава и тысячи единиц техники.

У кафиров нет большого желания погибнуть во время штурмов, выполняя чужие прихоти, а потому – количество дезертиров быстро увеличивается. Причин для дезертирства оккупанты имеют немало: большие потери профессиональных военных, приказы командиров, отправляющих их на верную смерть, и морально-психологическое истощение.

Чтобы сдержать массовое дезертирство, военное руководство пытается решить проблему "денежным обеспечением" семьи после его смерти. В то же время, для того, чтобы бороться с дезертирством, Россия начала активнее применять заградительные отряды. Они состоят преимущественно из бойцов Росгвардии, которые расположены на второй линии обороны.