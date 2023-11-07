Видео было опубликовано сегодня, 7 ноября. Впрочем, когда его снимали, неизвестно. Подтвердить подлинность записи разговора – сложно. Но если верить кадрам, то Царева буквально "вытащили из того мира".

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Заметим, что в видео советник сидит с перемотанной рукой и с вынужденной улыбкой говорит, что чувствует себя хорошо и "не боится террористов". Интересно также и то, что на видео достаточно много зелени, так что можно предположить, что либо оно записано на крайнем Юге, либо еще несколько недель назад, до наступления осени.

Предатель также похвастался, что за него якобы переживало много людей. Заверил, что с момента покушения ему поступили тысячи сообщений и звонков со словами поддержки. А также то, что впервые врачи выпустили его на улицу, чтобы тот пообщался с журналистами. То есть, до этого – его состояние не позволяло изменнику прогуливаться. Очевидно, здоровье коллаборанта "пошатнули".

Что рассказал предатель о покушении на него

Далее Царев начал насыпать слова благодарности, в частности, сотрудникам спецслужб государства-агессора, врачам – всем, кому не безразлична его никчемная жизнь. По словам коллаборанта, по делу о "покушении" были задержаны первые подозреваемые.

"Понимаете, следствие еще продолжается. Судя по всему, были задержания, возможно, еще будут. Я не имею права рассказывать подробности. Но хочу сказать, что очень помогло то, что на работе были камеры, и свидетельства сотрудников", – заявил предатель.

Посыпались благодарности и обвинения

Кроме того, предатель сказал, что к "покушению" причастны "террористы" и намекнул, что его якобы хотели убить представители украинской власти.

"Террористов никто не будет бояться - пусть они боятся. И рано или поздно им придется ответить за то, что они совершили, за покушения, акты террора, войну. За то, что они совершили с Украиной", - сказал Царев.

Мы тоже, конечно, надеемся, что все террористы, то есть российские оккупанты и коллаборанты – будут отвечать за свои преступные деяния.

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