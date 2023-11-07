Відео опублікували сьогодні, 7 листопада. Втім, коли його знімали, невідомо. Підтвердити автентичність запису розмови – складно. Та, якщо вірити кадрам, то Царьова буквально "витягнули з того світу".

Дивіться також ФСБ стверджує, що стан Царьова після замаху задовільний: його нападника нібито викрили

Зауважимо, що у відео радник сидить з перемотаною рукою і з вимушеною посмішкою каже, що почувається добре й "не боїться терористів". Цікаво також і те, що на відео досить багато зелені, тож можна припустити, що або воно записане на крайньому Півдні, або ще кілька тижнів тому, до настання осені.

Зрадник також похвалився, що за нього нібито переживало багато людей. Запевнив, що з моменту "замаху" йому надійшли тисячі повідомлень та дзвінків зі словами підтримки. А також те, що це вперше лікарі випустили його на вулицю, аби той поспілкувався із журналістами. Тобто, до цього – його стан не дозволяв зраднику прогулюватись. Очевидно, таки здоров'я колаборанта "похитнули".

Що розповів зрадник про замах на нього

Далі Царьов почав насипати слова подяки, зокрема, співробітникам спецслужб держави-агресора, лікарям – усім, кому не байдуже його нікчемне життя. За словами колаборанта, у справі про "замах" було затримано перших підозрюваних.

"Розумієте, слідство ще триває. Зважаючи на все, були затримання, можливо, ще будуть. Я не маю права розповідати подробиці. Але хочу сказати, що дуже допомогло те, що на роботі були камери, і свідчення співробітників", – заявив зрадник.

Посипались подяки та звинувачення

Крім того, зрадник сказав, що до "замаху" причетні "терористи" і натякнув, що його нібито хотіли вбити представники української влади.

"Терористів ніхто не боятиметься – нехай вони бояться. І рано чи пізно їм доведеться відповісти за те, що вони зробили, за замахи, акти терору, війну. За те, що вони зробили з Україною", – сказав Царьов.

Ми теж, звісно, сподіваємось, що усі терористи, тобто російські окупанти та колаборанти – відповідатимуть за свої злочинні діяння.

Царьов після замаху розповів про боротьбу за життя: відео

Що відомо про замах на Царьова