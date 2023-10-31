Також начебто затримано так званого "координатора" замаху на Царьова. Про це пишуть пропагандистські ЗМІ, інформує 24 Канал.
До теми Українські чи російські спецслужби: хто здійснив замах на Царьова
В якому стані зараз Царьов
Як повідомили у російській ФСБ, після замаху Царьов перебуває "у задовільному стані". За їхніми даними, нібито було затримано "координатора" нападу на зрадника. Він є мешканцем тимчасово окупованої Ялти та громадянином Росії.
У ФСБ стверджують, що "координатор" замаху нібито організував стеження за Царьовим. Також у нього знайшли саморобну вибухівку, а сам він вже зізнався у скоєному.
Що цьому передувало
- Нагадаємо, що 27 жовтня росЗМІ почали писати, що нібито у зрадника Олега Царьова стріляли.
- Його непритомним знайшли біля санаторію, де він проживав.
- Джерела 24 Каналу в день інциденту підтвердили, що СБУ стоїть за замахом на зрадника Олега Царьова. Там наголосили, що він є абсолютно законною ціллю і має відповісти за свої злочини.
- Напередодні нападу Царьов сказав іншим пропагандистам, що на Росію чекають темні часи.
- 29 жовтня російські ЗМІ з посиланням на друга Олега Царьова повідомляли, що після нападу зрадник все ще перебуває у реанімації у важкому стані. У разі поліпшення ситуації його можуть транспортувати з Криму.
- На сьогодні палату екснардепа посилено охороняють російські спецслужби.