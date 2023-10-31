Також начебто затримано так званого "координатора" замаху на Царьова. Про це пишуть пропагандистські ЗМІ, інформує 24 Канал.

До теми Українські чи російські спецслужби: хто здійснив замах на Царьова

В якому стані зараз Царьов

Як повідомили у російській ФСБ, після замаху Царьов перебуває "у задовільному стані". За їхніми даними, нібито було затримано "координатора" нападу на зрадника. Він є мешканцем тимчасово окупованої Ялти та громадянином Росії.

У ФСБ стверджують, що "координатор" замаху нібито організував стеження за Царьовим. Також у нього знайшли саморобну вибухівку, а сам він вже зізнався у скоєному.

Що цьому передувало