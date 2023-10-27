Наголошують, що Царьов – абсолютно законна ціль. Зрадник має відповісти за скоєне.

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Він давно був у списку зрадників, які мають відповісти за свої злочини. Царьов – абсолютно законна ціль. Це не просто фанатик "руського міра", а людина, яка особисто приїхала разом з російськими танками захоплювати Київ",

– підкреслило поінформоване джерело.

Деталі спецоперації не розголошують. Станом на зараз повідомляється, що в Царьова влучили двома пострілами з вогнепальної зброї.

За оперативною інформацією, стан Царьова критичний – лікарі борються за його життя, але є великий шанс, що він вирушить на концерт до Кобзона.

Зауважте! Раніше Царьова заочно судили до 12 років позбавлення волі. Його визнали винним у публічних закликах до сепаратизму та закликах до насильного повалення конституційного ладу в Україні.

До слова, у Кремлі відмовилися коментувати замах на Царьова. Вочевидь, напівживим зрадник вже нікому не потрібен. У Держдумі наголосили, що зраднику роблять операцію.