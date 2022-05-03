Царьова визнали винним у публічних закликах до сепаратизму. Вирок виніс суддя Шевченківського районного суду Києва Павло Слободянюк.

До теми Царьов, Азаров та джокер у рукаві: які політичні "трупи" хоче воскресити Кремль в Україні

Також суд підтвердив вину екснардепа у закликах до насильного повалення конституційного ладу України.

Крім того, суд звернувся до президента Володимира Зеленського з проханням позбавити Царьова ордену за заслуги 3-го ступеня. Цю нагороду зраднику вручив президент-утікач Віктор Янукович.

До речі, адвоката фігуранта на засіданні не було.

Що відомо про справу проти Царьова

Кримінальну справу проти депутата Верховної Ради та сепаратиста відкрили у 2014 році. Все тому, що він неодноразово публічно висловлювався за федералізацію України, заперечував окупацію Криму Росією та закликав східні області України вийти зі складу нашої держави.

3 червня 2014 року парламент дозволив затримати нардепа та обрати йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Однак згодом політика відпустили на волю. Після того Царьова оголосили у розшук.

Екснардеп-сепаратист під час повномасштабної війни

У березні 2022 року Царьов прибув у Київщину разом із російською армією та брав участь у пропагандистських відеозйомках. Крім того, він закликав Юрія та Олександра Вілкулів здати Кривий Ріг ворогу. Після того йому повідомили ще одну підозру.

Коротко про нардепа-сепаратиста

51-річний політик народився у Дніпрі. Він був керівником "Партії Регіонів" у Дніпропетровській області, а також народним депутатом під час 4 скликань Верховної Ради. У 2014 році навіть балотувався на виборах президента, однак згодом зняв свою кандидатуру.

Політик відомий скандальною та недолугою поведінкою. Так, він не зміг відповісти на питання журналістів про те, коли почалася Друга світова війна, активно критикував Майдан та хотів закрити львівський заклад "Криївка". А все тому, що Царьов не захотів сказати на вході до ресторану гасло "Слава Україні", яке є кодовим.

Це може вас зацікавити – як у 2014 році Царьов знімав свою кандидатуру з виборів президента: відео