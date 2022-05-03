Царева признали виновным в публичных призывах к сепаратизму. Приговор вынес судья Шевченковского районного суда Киева Павел Слободянюк.

К теме Царев, Азаров и джокер в рукаве: какие политические "трупы" хочет воскресить Кремль в Украине

Также суд подтвердил вину экс-нардепа в призывах к насильственному свержению конституционного строя Украины.

Кроме того, суд обратился к президенту Владимиру Зеленскому с просьбой лишить Царева ордена за заслуги 3-й степени. Эту награду предателю вручил президент-беглец Виктор Янукович.

К слову, адвоката фигуранта на заседании не было.

Что известно о деле против Царева

Уголовное дело против депутата Верховной Рады и сепаратиста возбудили в 2014 году. Все потому, что он не раз публично высказывался за федерализацию Украины, отрицал оккупацию Крыма Россией и призывал восточные области Украины выйти из состава нашего государства.

3 июня 2014 года парламент разрешил задержать нардепа и избрать ему меру пресечения в виде содержания под стражей. Однако впоследствии политика отпустили на свободу. После этого Царева объявили в розыск.

Экс-нардеп-сепаратист во время полномасштабной войны

В марте 2022 года Царев прибыл в Киевскую область вместе с российской армией и участвовал в пропагандистских видеосъемках. Кроме того, он призвал Юрия и Александра Вилкулов сдать Кривой Рог врагу. После этого ему сообщили еще одно подозрение.

Коротко о нардепе-сепаратисте

51-летний политик родился в Днепре. Он был руководителем Партии регионов в Днепропетровской области, а также народным депутатом во время 4 созывов Верховной Рады. В 2014 году даже баллотировался на выборах президента, однако впоследствии снял свою кандидатуру.

Политик известен скандальным и несуразным поведением. Так, он затруднился ответить на вопрос журналистов о том, когда началась Вторая мировая война, активно критиковал Майдан и хотел закрыть львовское заведение "Крыивка". А все потому, что Царев не захотел сказать на входе в ресторан лозунг "Слава Украине", который является кодовым.

Это может вас заинтересовать – как в 2014 году Царев снимал свою кандидатуру с выборов президента: видео