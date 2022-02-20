Кто такой Олег Царев, как он оказался в центре внимания мировых медиа и политикума, кто еще может всплыть из политического небытия – читайте в материале сайта 24 канала.

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Возрождение Царева

Издание Financial Times узнало о планах Кремля в отношении Царева от представителя западных спецслужб, имя которого, конечно, не разглашается. Тот сообщил, что информацию "раскопала" разведка США и поделилась ею с партнерами по альянсу Five Eyes, в который входят также Великобритания, Канада, Австралия и Новая Зеландия.

Само издание к "сливу" своего же источника отнеслось весьма скептически, отметив, что кандидатура Царева имеет "даже меньше смысла, чем персоны, упомянутые ранее разведками Великобритании и США".

Олег Царев митингует / Фото uznayvse

Царев тоже отрицал собственное возвеличивание:

Это довольно забавная ситуация. Меня даже не приглашают на российские телеканалы, потому что я недостаточно важен. Я сейчас – директор санатория в Ялте...

Кто такой Олег Царев Родился 2 июня 1970 года и проживал в Днепре.

Политик и бизнесмен. Бывший член Партии регионов и депутат Верховной Рады четырех созывов (IV – VII). В парламенте отметился многими драками и блокированием трибуны.

После Революции Достоинства сбежал из Украины во временно оккупированный Крым. Стал одним из антиукраинских спикеров на российском ТВ. Открыто поддерживал боевиков на Донбассе.

2 июля 2014 года был объявлен в международный розыск.

Особую популярность Царев приобрел после эфира на Громадском, когда на вопрос ведущего: "Когда началась Вторая мировая война? – ответил: "Что?". Это стало мемом.

Царев уже руководил "государством"

Во время так называемой "Русской весны" Царев стал то ли руководителем, то ли спикером группировки "Новороссия", которая теоретически должна была бы объединить территории, "отжатые" террористами в 2014 году у Украины. Но уже через год – в мае 2015-го – Царев лично сообщил, что проект Кремля "Новороссия" прекратил свою деятельность, потому что "его существование противоречит Минским соглашениям" и "непосредственно влиять на ситуацию на Донбассе не может".

На самом деле – все проще. Проект "Новороссия" провалился, и Москва перестала финансировать и до того никому ненужный "офис" Царева и Ко. Что делала в течение года так называемая "Новороссия" (кроме дерибана российских денег) – остается тайной.

Царев vs Мураев

Сейчас Царев стал конкурентом Евгения Мураева, который ранее тоже фигурировал как возможный глава "оккупационного правительства" Украины.

Информацию о кремлевском "варианте Мураева" в конце января 2022 года обнародовало Министерство иностранных дел Великобритании. Тогда владелец пророссийского телеканала "НАШ", как и ныне Царев, отрицал свое участие в проектах Кремля.

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Почему "воскрес" Царев?

Появление информации о потенциальном "главе правительства" Цареве, так же, как и раньше о Мураеве, – типичный "слив". Здесь два варианта: либо это отвлечение внимания от более важных событий, либо банальные разборки в украинских пророссийских группировках, которые между собой конкурируют и пытаются "слить" друг друга. Поэтому никаких сенсаций. К реальным планам Кремля это имеет очень далекое отношение,

– сказал в комментарии сайту 24 канала глава Центра прикладных политических исследований "Пента" Владимир Фесенко.

Владимир Фесенко / Фото из архива 24 канала

Фесенко уверен, что сейчас вообще нет смысла обсуждать, кто теоретически может стать "российским ставленником во главе Украины".

Руководителем какого-то там "оккупационного правительства" может стать любой человек, на которого укажет Кремль. Кто знал в 2014 году таких персон как Губарев, Захарченко или Болотов? Их не то что в Украине, даже в Донецке и Луганске местные почти не знали. Или тот же Аксенов в Крыму?! Он был достаточно активным, но маргинальным политиком, далеким от элиты. Потому и сейчас говорить о конкретных фамилиях нет смысла. Главное условие – так называемым "главой" может стать только человек, которого будут прикрывать российские автоматы и танки,

– подчеркнул эксперт.

По его мнению, Царев – совсем не та фигура, которая может возглавить обсуждаемый и столь желанный для России переворот в Украине.

Царев не тот человек, который смог бы возглавить "переворот" в Украине, уверен Фесенко / Фото espreso

Ну, какой переворот может возглавить Царев?! Он не имел серьезного влияния даже до 2014 года. Да, бывал на эфирах ТВ, но даже в Партии регионов оставался второстепенной фигурой, которая ни на что не влияла. Да, у него были определенные амбиции. В 2014-м пытался создать и возглавить структуры так называемой "Новороссии". Но собственного политического веса Царев не имеет. Он – один из маргиналов, одна из марионеток…

– заметил Владимир Фесенко. Если не Царев, то кто? В ближайшее время можно ожидать "слива" информации о новых кандидатах на пост "руководителя" Украины от России. Действительно, могут появиться новые фамилии, вариантов много. Например, это могут быть представители так называемого "Комитета спасения Украины" – тот же Николай Азаров или Владимир Олейник,

– отметил политолог.

Владимир Олейник и Николай Азаров – "русские спасители Украины" / Фото из архива 24 канала

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В то же время он обратил внимание, что наиболее одиозного прокремлевского политика – кума Путина Виктора Медведчука – сейчас нигде "не светят":

Он из всех украинских политиков – самый близкий человек к Кремлю. И хотя сейчас находится под домашним арестом и не имеет прямого доступа к Путину, его нельзя сбрасывать со счетов. Медведчука хорошо знают в России, у него есть там серьезные связи... поэтому Москва может держать его, как джокера в рукаве,

– резюмировал Владимир Фесенко.

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