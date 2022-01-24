Слив из РФ

У меня большое подозрение, что речь идет об очередном сливе российских спецслужб для "западных потребителей". Страсти нагнетаются (это и является главной целью таких сливов), а сама информация представляется сомнительной.

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Мураев при всей своей пророссийскости не является фигурой очень близкой к Кремлю, тем более, по сравнению с Медведчуком.

В этой связи напомню, что с подачи Медведчука Мураев и целый ряд других пророссийских "деятелей" оказались под российскими санкциями. Да и какая разница, пророссийский хрен не слаще пророссийской редьки.

Никто и никак

В 2014 году в роли лидеров марионеточных сепаратистских образований Россия вообще поставила неизвестные маргинальные фигуры.

Фамилии в данном случае не имеют никакого существенного значения.

Важно Офис Президента отреагировал на данные британского МИД о "смене власти в Украине"

Сигнал для СБУ

Но в любом случае заявление Форин Офиса это хороший повод для СБУ заняться Мураевым и компанией, а заодно и мураевским телеканалом, который уже почти год (после закрытия медведчуковских телеканалов) стал главным рупором пророссийской пропаганды в Украине.

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