При этом британцы даже назвали имя "кандидата", которого россияне хотят поставить во главе Украины. Речь идет о пророссийском экснардепе и владельце телеканала "НАШ" Евгении Мураеве.

В то же время Из-за угрозы войны: Британия обновила рекомендации по въезду в Украину

Россия хочет сменить власть в Украине на пророссийскую: заявление МИД Британии

Министр иностранных дел Великобритании Элизабет Трасс уверяет, что располагает информацией о стремлении властей России сменить украинские власти на пророссийские, которые помогут организовать вторжение и оккупацию Украины российскими войсками.

Возглавить новую власть в Украине якобы должен бывший народный депутат Украины Евгений Мураев. А помочь ему могут другие бывшие украинские политики:

Сергей Арбузов , первый вице-премьер-министр Украины в 2012 – 2014 годах и исполняющий обязанности премьера в 2014.

Андрей Клюев , первый вице-премьер-министр в 2010 – 2012, глава Администрации экс-президента Януковича.

Владимир Сивкович , бывший заместитель председателя Совета национальной безопасности и обороны (СНБО).

Николай Азаров , премьер-министр Украины в 2010 – 2014.

Некоторые из этих людей, уверяют в Великобритании, уже сейчас контактируют с российской разведкой и другими специальными службами и принимают участие в планировании нападения на Украину.

Информация, обнародованная сегодня, освещает масштабы российской деятельности, направленной на подрыв Украины, и позволяет понять мышление Кремля,

– сказала Лиз Трасс.

И призвала при этом Россию пойти по пути деэскалации и дипломатии и прекратить свои кампании агрессии и дезинформации. Ведь "любое военное вторжение России в Украину было бы серьезной стратегической ошибкой с серьезными потерями".

Великобритания же безусловно поддерживает суверенитет и территориальную целостность Украины в пределах ее международно признанных границ, учитывая и Крым.

Как в мире реагируют на резонансное заявление британского правительства

Реакция Белого дома

В Белом доме, как отметили в ABC News, прокомментировали заявление правительства Великобритании о том, что Россия хочет поставить в Украине пророссийское правительство.

"Такие заговоры вызывают глубокую обеспокоенность", – сказала спикер Совета национальной безопасности Эмили Хорн.

И добавила, что США "должным образом поддерживают законное украинское правительство".

Реакция России

"РИА Новости" привели заявление МИД России в ответ на сообщение Британии: там назвали все дезинформацией и почему-то призвали британцев учить историю монголо-татарского ига.

Это дезинформация и очередное свидетельство того, что именно страны НАТО во главе с англосаксами занимаются эскалацией напряжения вокруг Украины. Призываем МИД Великобритании прекратить провокационную деятельность, не распространять чушь и начать изучать историю татаро-монгольского ига,

– говорится в заявлении России.

Реакция Евгения Мураева

Издание "Страна" (не менее пророссийское, чем сам господин Мураев) опубликовало комментарий упомянутого в публикации британского правительства украинского политика:

Я с 2018 года нахожусь под санкциями России из-за конфликта с Медведчуком. У моей семьи там активы арестованы. Как у британских спецслужб и МИД это сочетается с тем, что меня якобы хочет Россия назначить главой "оккупационного правительства" – это вопрос к мистеру Бину (известный британский комедийный персонаж, – 24 канал).

Реакция СМИ

Американское издание CNN обратилось за развернутыми комментариями в Госдепартамент США и Белый дом. Но пока только неназванный источник этого СМИ у властей США сообщил, что у американской разведки есть такие же данные:

Да, мы видели разведданные о том, что Россия ищет способы свести к минимуму продолжительность войны. Среди способов есть и такие вещи, как создание дружественного правительства и использование шпионских агентств для разжигания инакомыслия.

К слову: реакции украинских властей на британское заявление пока не было.