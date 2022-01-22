В Украине британцам советуют быть готовыми быстро изменить свои планы
МИД рекомендует британцам воздержаться от любых поездок в Донецкую и Луганскую области. Не рекомендуют посещать и временно оккупированный Крым.
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Другую часть территории Украины в ведомстве советуют посещать исключительно в случае "важной необходимости".
Возобновление военных действий в любой точке Украины значительно ограничит возможности посольства Великобритании в Киеве по оказанию консульской поддержки,
– отметило министерство.
Британцев призывают зарегистрировать свое присутствие в Украине, а перед поездкой ознакомиться с действующими ограничениями и требованиями на въезд.
Кроме того, при посещении Украины британцам рекомендуют сохранять бдительность и быть готовыми "быстро изменить свои планы".
В какие регионы Украины не рекомендуют ездить британцами / Карта МИД Великобритании
Россия может напасть на Украину: последние новости
- Президент Владимир Зеленский предположил, что Россия может попытаться оккупировать Харьков под предлогом "защиты русскоязычного населения". Это, по его словам, станет началом крупномасштабной войны.
- Несмотря на российскую угрозу Министерство обороны Германии заявило, что не предоставит Украине оружие. Потому что это, мол, "не будет полезно".
- В "Слуге народа" успокоили, что сейчас для украинцев нет необходимости собирать "тревожный чемоданчик".
- В то же время СМИ сообщают, что США и Германия планируют эвакуировать своих дипломатов из Киева из-за угрозы войны.
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