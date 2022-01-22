Соответствующий план уже разрабатывает Министерство иностранных дел Германии. Такую информацию немецкие СМИ распространили 22 января.
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Эвакуацию готовят на случай обострения в Украине
"Война между Украиной и Россией, очевидно, становится все более вероятной", – пишет издание Bild. Именно поэтому, если ситуация ухудшится, Германия будет вывозить из страны своих дипломатов.
Ранее СМИ сообщили о таких же намерениях США
Как сообщил американский журналист Лукас Томплинсон, ссылаясь на информацию от источников, США таки будет эвакуировать дипломатов из Украины. Такое решение якобы приняли в Госдепе из-за угрозы нового нападения России.
Томплинсон утверждает, что США могут начинать эвакуацию семей дипломатов уже с понедельника, 24 января. При этом, официальных подтверждений этому от Госдепа пока не было.
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