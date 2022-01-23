В МИД Великобритании "не сказали ничего нового для украинцев". Так прокомментировал эти данные советник главы Офиса Президента Михаил Подоляк.

Что этому предшествовало Россия планирует сменить власть в Украине на Мураева и Азарова, – МИД Британии

Россия использует лояльных к себе людей

Михаил Подоляк убежден, что украинцы прекрасно знают таких людей, как Евгений Мураев и Виктор Медведчук. По его словам, Россия их использует против Украины. Подоляк назвал их "политическими прокси для постоянной атаки на украинское общественно изнутри".

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