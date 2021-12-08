НАПК сообщило о признаках обмана в декларации на общую сумму более 73 миллионов. Еще никому из чиновников в 2021 году не удалось "превзойти" такой результат.

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Что не задекларировал Медведчук

Политик не указал, сколько стоит его недвижимость в Киеве. Речь идет о земельном участке, площадью более 6 гектаров, а также дом и прилегающую территорию на 2,9 тысячи "квадратов". В НАПК выяснили, что стоимость такого участка превышает 29 миллионов гривен, а домовладение – достигает 16 миллионов. Кроме этого, Медведчук не задекларировал и земельный участок в оккупированном Крыму право пользования которым имеет его жена – Оксана Марченко.

Авто, стоимость которых "забыл" указать нардеп:

Mercedes-Benz Maybach S650, стоимостью 24 миллиона гривен;

Mercedes-Benz S500 4 Matic за 1,8 миллиона гривен;

Toyota Land Cruiser 200 за 1,1 миллиона гривен;

Renault Duster за 500 тысяч гривен;

еще 6 автомобилей, которые принадлежат его жене.

Как наказываются такие нарушения

Из-за признаков декларирования Медведчуком недостоверной информации НАПК уже направило материалы в Офис Генерального прокурора. За ложь на сумму в более 4,5 миллиона гривен суд может назначить различные наказания. Речь идет о штрафе от 68 до 85 тысяч гривен, общественных работах на срок от 150 до 240 часов или и ограничении свободы до 2 лет.

Справка. В июне Рада приняла закон, который предусматривает более жесткое наказание – до 2 лет тюрьмы. Впрочем, его можно будет применять уже к декларациям, которые нардепы будут подавать за 2021 год.

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