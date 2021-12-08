НАЗК повідомило про ознаки брехні у декларації на загальну суму в понад 73 мільйонів. Ще нікому з чиновників у 2021 році не вдалося "перевершити" такий результат.

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Що не задекларував Медведчук

Політик не вказав, скільки коштує його нерухомість у Києві. Мовиться про земельну ділянку, площею понад 6 гектарів, а також будинок та прилеглу територію на 2,9 тисячі "квадратів". У НАЗК з'ясували, що вартість такої ділянки перевищує 29 мільйонів гривень, а будинковолодіння – сягає 16 мільйоні. Крім цього, Медведчук не задекларував й земельну ділянку в окупованому Криму право користування якою має його дружина – Оксана Марченко.

Авто, вартість яких "забув" вказати нардеп:

Mercedes-Benz Maybach S650, вартістю 24 мільйони гривень;

Mercedes-Benz S500 4 Matic за 1,8 мільйона гривень;

Toyota Land Cruiser 200 за 1,1 мільйона гривень;

Renault Duster за 500 тисяч гривень;

ще 6 автомобілів, які належать його дружині – телеведучій Оксані Марченко.

Як караються такі порушення

Через ознаки декларування Медведчуком недостовірної інформації НАЗК вже направило матеріали до Офісу Генерального прокурора. За брехню на суму в понад 4,5 мільйона гривень. суд може призначити різні покарання. Мовиться про штраф від 68 до 85 тисяч гривень, громадські роботи на строк від 150 до 240 годин або й обмеження волі до 2 років.

Довідка. У червні Рада ухвалила закон, який передбачає жорсткіше покарання – до 2 років в'язниці. Втім, його можна буде застосовувати вже до декларацій, яких нардепи подаватимуть за 2021.

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