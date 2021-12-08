НАЗК повідомило про ознаки брехні у декларації на загальну суму в понад 73 мільйонів. Ще нікому з чиновників у 2021 році не вдалося "перевершити" такий результат.
Зверніть увагу Зеленський ввів у дію санкції РНБО щодо літаків Медведчука та Козака
Що не задекларував Медведчук
Політик не вказав, скільки коштує його нерухомість у Києві. Мовиться про земельну ділянку, площею понад 6 гектарів, а також будинок та прилеглу територію на 2,9 тисячі "квадратів". У НАЗК з'ясували, що вартість такої ділянки перевищує 29 мільйонів гривень, а будинковолодіння – сягає 16 мільйоні. Крім цього, Медведчук не задекларував й земельну ділянку в окупованому Криму право користування якою має його дружина – Оксана Марченко.
Авто, вартість яких "забув" вказати нардеп:
- Mercedes-Benz Maybach S650, вартістю 24 мільйони гривень;
- Mercedes-Benz S500 4 Matic за 1,8 мільйона гривень;
- Toyota Land Cruiser 200 за 1,1 мільйона гривень;
- Renault Duster за 500 тисяч гривень;
- ще 6 автомобілів, які належать його дружині – телеведучій Оксані Марченко.
Як караються такі порушення
Через ознаки декларування Медведчуком недостовірної інформації НАЗК вже направило матеріали до Офісу Генерального прокурора. За брехню на суму в понад 4,5 мільйона гривень. суд може призначити різні покарання. Мовиться про штраф від 68 до 85 тисяч гривень, громадські роботи на строк від 150 до 240 годин або й обмеження волі до 2 років.
Раніше журналісти показали палац Медведчука: дивіться відео