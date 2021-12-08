Відповідні укази Зеленського оприлюднили 7 грудня. Санкції застосували проти компаній, які володіють літаками.

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Мовиться про Alpha Bravo Aviation LLC та G200 203 LLC, що зареєстровані в США та Cascade Holding з Кайманових островів.

Що передбачають санкції

Трьом літакам цих компаній на 3 роки заборонили "транзит ресурсів, польотів та перевезень територією України".

Також обмеження включають заборону видачі та анулювання наявних дозволів та планів на виконання польотів літаками №375AB (s/n 261), №673DM (s/n 203) та T7-CSCD (s

2072).

Компанії не зможуть виконувати економічні та фінансові зобов'язання, оскільки їм заборонено виводити капітали за межі України.

Що цьому передувало