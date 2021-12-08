Соответствующие указы Зеленского обнародовали 7 декабря. Санкции применили против компаний, владеющих самолетами.
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Речь идет об Alpha Bravo Aviation LLC и G200 203 LLC, зарегистрированных в США и Cascade Holding с Каймановых островов.
Что предусматривают санкции
Трем самолетам этих компаний на 3 года запретили "транзит ресурсов, полетов и перевозок по территории Украины".
Также ограничения включают запрет выдачи и аннулирования имеющихся разрешений и планов на выполнение полетов самолетами №375AB (s/n 261), №673DM (s/n 203) и T7-CSCD (s\n 2072).
Компании не смогут выполнять экономические и финансовые обязательства, поскольку им запрещено выводить капиталы за пределы Украины.
Что этому предшествовало
- Еще 10 ноября СНБО наложил санкции в отношении самолетов, которые ранее были связаны с компанией JET4U S.R.L. Применить ограничения рекомендовала Служба безопасности Украины.
- Тогда секретарь СНБО Алексей Данилов пояснил, что самолеты, которые "без разрешения будут передвигаться", будут преследовать, а их регистрации будут отслеживать.