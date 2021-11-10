Ограничения по самолетам ввели на заседании СНБО 10 ноября. Информацию об этом на брифинге озвучил Алексей Данилов.

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Санкции на самолеты Медведчука и Козака

Приняли решение по трем самолетам, которые продолжают курсировать в США. На компании, на которые они зарегистрированы, было принято решение о наложении санкций,

– сообщил секретарь СНБО.

Речь идет о 3 авиалайнерах Виктора Медведчука и Тараса Козака.

Данилов пояснил, что самолеты, которые "без разрешения будут передвигаться", будут преследовать, а их регистрации будут отслеживать. Он также напомнил, что самолет непосредственно Медведчука с первого дня санкций находится в аэропорту "Жуляны". Теперь он имеет другое название и он ни разу никуда не улетал.

Ограничения рекомендовала ввести СБУ

Иван Баканов на брифинге отметил, что Служба безопасности Украины рекомендовала СНБО применить санкции в отношении новых владельцев самолетов, которые ранее были связаны с компанией JET4U S.R.L.

Он обратил внимание на то, что в январе СНБО по предложению СБУ ввел ограничения в отношении молдавского оператора чартерных рейсов. Но пока зафиксированы попытки обойти эти ограничения.

На момент принятия решения о санкциях 4 воздушных судна находились за пределами Украины, а один – самолет, который использовал Медведчук – находился в аэропорту "Жуляны". Он там и сейчас. Впоследствии бенефициары начали менять владельцев и обслуживающие компании,

– пояснил Баканов.

Он добавил, что в феврале СБУ предложила обновить санкции, применив их уже к новым владельцам-нерезидентам.

"Однако на этом подсанкционные субъекты не остановились. Мы фиксируем попытки сменить владельцев, обслуживающие компании и бортовые номера. И таким образом обойти санкции", – добавил глава СБУ.

Однако отметил, что сомневается, что такие юридические хитрости дадут свой результат. Ведь СБУ рекомендовала СНБО применить санкции и к новым владельцам.

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