Обмеження щодо літаків ввели на засіданні РНБО 10 листопада. Інформацію про це на брифінгу озвучив Олексій Данілов.

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Санкції на літаки Медведчука й Козака

Прийняли рішення щодо трьох літаків, які продовжують курсувати у США. На компанії, на які вони зареєстровані, було прийнято рішення про накладення санкцій,

– повідомив секретар РНБО.

Мовиться про авіалайнери Віктора Медведчука та Тараса Козака.

Данілов пояснив, що літаки, які "без дозволу будуть пересуватися", переслідуватимуть, а їхні реєстрації відстежуватимуть. Він також нагадав, що літак безпосередньо Медведчука з першого дня санкцій перебуває в аеропорту "Жуляни". Тепер він має іншу назву і він жодного разу нікуди не відлітав.

Обмеження рекомендувала ввести СБУ

Іван Баканов на брифінгу зазначив, що Служба безпеки України рекомендувала РНБО застосувати санкції щодо нових власників літаків, які раніше були пов'язані з компанією JET4U S.R.L.

Він звернув увагу на те, що у січні РНБО за пропозицією спецслужби ввела обмеження щодо молдовського оператора чартерних рейсів. Але наразі зафіксовані спроби обійти ці обмеження.

На момент прийняття рішення про санкції 4 повітряних судна перебували за межами України, а один літак, який використовував Медведчук, перебував в аеропорту "Жуляни". Він там і зараз. Згодом бенефіціари почали змінювати власників та обслуговувальні компанії,

– пояснив Баканов.

Він додав, що у лютому СБУ запропонувала оновити санкції, застосувавши їх вже до нових власників-нерезидентів.

"Однак на цьому підсанкційні суб'єкти не зупинилися. Ми фіксуємо спроби змінити власників, обслуговувальні компанії та бортові номери. І таким чином обійти санкції", – додав глава СБУ.

Баканов також відзначив, що сумнівається, що такі юридичні хитрощі дадуть свій результат. Адже СБУ рекомендувала Раді з нацбезпеки застосувати санкції й до нових власників.

Брифінг за результатами засідання РНБО: дивіться відео