Відповідно до законодавства, термін перебування під домашнім арештом у межах досудового розслідування не може перевищувати 6 місяців. Про це 24 каналу повідомили у Службі безпеки України.
До теми Медведчуку обрали новий запобіжний захід
Чому справу не віддають до суду
Політик разом із своїм соратником Тарасом Козаком фігурують у справі про держзраду та замах на розграбування нацресурсів на окупованих територіях. Підозри вручили ще у травні 2021 року.
Після цього слідчі СБУ виконали всі необхідні слідчі дії упродовж трьох місяців. Досудове розслідування завершили вже 20 серпня. Наразі захист Медведчука ознайомлюється з матеріалами справи. Саме цей процес відтерміновує вручення куму Путіна обвинувального акту та направлення його до суду.
Зауважимо, раніше суд обрав запобіжний захід Медведчуку у вигляді особистого зобов'язання до 31 грудня.
Що відомо про іншу справу Медведчука
- Куму Володимира Путіна 8 жовтня оголосили підозру в держзраді та тероризмі. Справа стосується вугілля, яке Медведчук купував у бойовиків на Донбасі.
- Політик міг сприяти організації незаконної схеми для постачання вугілля з окупованого Донбасу на держпідприємства України.
- Печерський районний суд 12 жовтня обрав Медведчуку запобіжний захід – цілодобовий домашній арешт до 7 грудня.