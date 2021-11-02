Відповідне рішення ухвалив Печерський районний суд Києва. Це трапилось 2 листопада.
До теми "Хороший перемовник": бойовики "вписалися" за арештованого Медведчука
Суд обрав запобіжний захід Медведчуку
Суд обрав запобіжний захід Медведчуку у вигляді особистого зобов'язання до 31 грудня.
Офіс генпрокурора пояснив, що звернулися до суду з клопотанням про обрання запобіжного заходу підозрюваному у держзраді та замаху на розграбування національних цінностей народному депутатові України.
Граничний строк у 6 місяців перебування підозрюваного під цілодобовим домашнім арештом у цьому кримінальному провадженні закінчився, тому його подальше продовження є неможливим,
– заявили у відомстві.
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