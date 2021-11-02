Соответствующее решение принял Печерский районный суд Киева. Это случилось 2 ноября.

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Суд избрал меру пресечения Медведчуку

Суд избрал меру пресечения Медведчуку в виде личного обязательства до 31 декабря.

Офис генпрокурора пояснил, что обратились к суду с ходатайством об избрании меры пресечения подозреваемому в госизмене и покушении на разграбление национальных ценностей народному депутату Украины.

Граничный срок в 6 месяцев пребывания подозреваемого под круглосуточным домашним арестом в этом уголовном производстве истек, поэтому его дальнейшее продолжение невозможно,

– заявили в ведомстве.

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