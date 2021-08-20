В Офисе генпрокурора заявили, что готовы идти с собранными доказательствами в суд. Об этом генпрокурор Ирина Венедиктова сказала 20 августа.
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В Генпрокуратуре завершили расследовать дела Медведчука
Следствие по резонансному делу по подозрению двух парламентариев в госизмене и разграблении национальных ценностей завершено. С сегодняшнего дня (20 августа – 24 канал) материалы производства открыты стороне защиты,
– заявила Ирина Венедиктова.
Она заверила, что материалы откроют нардепу и его защите 20 августа. После ознакомления со всеми доказательствами, которые наработали прокуроры и следователи, "дело пойдет в суд".
Кстати, Виктору Медведчуку 30 июля Киевский апелляционный суд продлил домашний арест. Нардеп должен быть дома до 7 сентября, ведь он проиграл апелляцию.
Материалы по Козаку выделили в отдельное производство: он в розыске
Что касается дела Козака, то Венедиктова добавила, что материалы дела "выделены в отдельное производство в связи с его розыском, хотя основные следственные действия в отношении него завершены".
Пока неизвестно, где находится его соратник Тарас Козак. 18 августа СБУ получила разрешение на задержание нардепа. В розыск его объявили ранее. В СБУ утверждают, что Козак уже находится в России. Виктор Медведчук ранее говорил, что политик лечится в Беларуси. Ирина Венедиктова не подтвердила информацию о пребывании Козака в Беларуси.
Ирина Венедиктова рассказала о завершении следствия: смотрите видео
Венедиктова заверила, что "мы готовы к тому, что и дальше будут звучать обвинения в преследовании оппозиции, будут информационные атаки и препятствование работе".
В чем подозревают нардепов Медведчука и Козака
- В начале мая Ирина Венедиктова подписала подозрения народным депутатам от ОПЗЖ – куму Путина Виктору Медведчуку и его соратнику Тарасу Козаку.
- Их подозревают в совершении госизмены и покушении на разграбление нацресурсов во временно оккупированном Крыму.
- На брифинге генпрокурор Ирина Венедиктова и глава СБУ Иван Баканов объявили о подозрениях в 3 эпизодах.
- Первый связан с месторождением "Глубокая" в Черном море. По словам Венедиктовой, они в 2015 году фактически передали российским оккупантам всю материальную и документальную базу этого месторождения.
- Второй относительно передачи вражеским спецслужбам государственной тайны в 2020 году – Медведчук через Козака слил российским спецслужбам информацию о расположении скрытого военного подразделения ВСУ.
- Также Медведчука подозревают в причастности к антиукраинскому проекту "Луч". По версии следствия, он должен был создать организацию, которая должна была заниматься украинцами, которые будут ехать в Россию на работу или учебу.